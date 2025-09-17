La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi falló a favor de Marvel Characters Inc. en un proceso contra la empresa peruana Ronazal E.I.R.L., a la que acusó de importar artículos que reproducían sin licencia imágenes de reconocidos superhéroes.

Según la Resolución N.° 467-2025/CDA-INDECOPI, se determinó que la compañía cometió una infracción y se ordenó una sanción económica, además de la incautación de la mercadería.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

De acuerdo con el expediente, la denuncia fue presentada en diciembre de 2024, cuando se detectaron cargamentos con lámparas y juguetes que llevaban impresas obras registradas por Marvel, entre ellas “Spider-Man”, “Avengers Icon” y “Iron Man”.

Tras la inspección realizada en enero de este año, el Indecopi confiscó 117 productos que reproducían de manera irregular a los personajes.

Ronazal alegó que no tuvo intención de infringir los derechos de autor y que todo se debió a un error de su proveedor internacional, pues los artículos estaban registrados como “juguetes genéricos”.

Sin embargo, el organismo administrativo concluyó que la infracción era objetiva y que el desconocimiento no eximía de responsabilidad a la empresa.

El fallo incluyó la orden de entregar parte de la mercadería incautada a Marvel como titular de los derechos y la imposición de una multa equivalente a 0,88 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 4.731,33).

La resolución también descartó la posibilidad de reducir la sanción a una amonestación, al advertir un beneficio económico en la conducta de la denunciada.