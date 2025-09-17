El gobierno de Dina Boluarte declaró al segundo domingo de setiembre de cada año como el Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano. La medida busca reconocer y promover este tradicional plato como parte integral de la identidad gastronómica nacional.

Así lo estableció el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante la Resolución Ministerial n.° 2439348-1, publicada en el diario oficial El Peruano. La resolución fue suscrita por el ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, en su calidad de encargado del despacho del Midagri.

De acuerdo con la norma, la conmemoración tiene como objetivo fomentar el consumo responsable y sostenible de productos locales, apoyar a los productores nacionales y contribuir al desarrollo económico de las regiones dedicadas a la porcicultura.

(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec) / Violeta Ayasta

El documento señala que la carne de cerdo es un insumo esencial en la elaboración de platos típicos que forman parte de las expresiones culturales del país, especialmente el tradicional desayuno dominical en hogares y mercados populares. “El pan con chicharrón constituye una tradición culinaria profundamente arraigada en el imaginario colectivo peruano”, resalta la disposición.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación Peruana de Productores de Porcinos (Asoporci), que destacó el reconocimiento internacional de este plato tras coronarse en el “Mundial de Desayunos”, una competencia en redes sociales.

Según cifras oficiales, en 2024 la población porcina en el Perú alcanzó 3,5 millones de cabezas y la producción de carne de cerdo llegó a 209,549 toneladas. El consumo per cápita anual pasó de 9.7 kilos en 2023 a 10.5 kilos en 2024, reflejando un crecimiento del 1.9 %.