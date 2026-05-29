Resumen

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Marvel Animation reveló el nuevo tráiler de la temporada 2 de “X-Men ’97”, serie que regresa este 1 de julio con 9 episodios y el regreso de icónicos personajes como Wolverine, Magneto, Jean Grey y Cíclope. (Foto: Disney)
Marvel Animation reveló el nuevo tráiler de la temporada 2 de “X-Men ’97”, serie que regresa este 1 de julio con 9 episodios y el regreso de icónicos personajes como Wolverine, Magneto, Jean Grey y Cíclope. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

La nostalgia mutante está de regreso. La exitosa serie animada “X-Men ’97” de Marvel Animation confirmó oficialmente el estreno de su segunda temporada en Disney+, generando gran expectativa entre los fanáticos de los superhéroes y del universo de los X-Men. Tras el enorme éxito de su primera entrega, la producción regresa con nuevos episodios, más acción y una historia que promete expandir el legado de los icónicos mutantes.

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