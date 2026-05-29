La nostalgia mutante está de regreso. La exitosa serie animada “X-Men ’97” de Marvel Animation confirmó oficialmente el estreno de su segunda temporada en Disney+, generando gran expectativa entre los fanáticos de los superhéroes y del universo de los X-Men. Tras el enorme éxito de su primera entrega, la producción regresa con nuevos episodios, más acción y una historia que promete expandir el legado de los icónicos mutantes.

Marvel Studios ya lanzó el tráiler oficial de esta nueva temporada, adelantando un escenario más oscuro y desafiante para los héroes liderados por Charles Xavier.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de “X-Men ’97”?

La segunda temporada de “X-Men ’97” llegará oficialmente a Disney+ el próximo 1 de julio. La nueva entrega contará con un total de 9 episodios y continuará los acontecimientos que dejaron impactados a los seguidores en la primera temporada.

La serie se ha convertido en uno de los mayores éxitos animados de la plataforma, posicionándose entre las producciones originales más vistas de Disney+ a nivel mundial.

¿De qué tratará la nueva temporada de “X-Men ’97”?

La historia de la temporada 2 mostrará a los X-Men divididos y dispersos a través de diferentes épocas del tiempo mientras intentan encontrar el camino de regreso a casa. En paralelo, el mundo enfrenta una nueva ola de intolerancia hacia los mutantes tras la desaparición del equipo.

Además, surgirán nuevos enemigos y amenazas que pondrán a prueba tanto la unión como el legado de los héroes mutantes. Todo apunta a que la serie seguirá profundizando en temas como la discriminación, la identidad y la supervivencia, elementos clásicos de las historias de los X-Men.

El éxito de “X-Men ’97” en Disney+

La primera temporada de “X-Men ’97” logró una recepción extremadamente positiva tanto por parte de la crítica especializada como de los fans de Marvel. Actualmente, la serie cuenta con la certificación Certified Fresh y una impresionante puntuación del 99 % en Rotten Tomatoes.

El proyecto también fue nominado a los premios Emmy®, consolidándose como una de las mejores producciones animadas recientes basadas en cómics.

Gran parte de su éxito radica en la mezcla entre nostalgia noventera y una narrativa moderna que respeta el espíritu de la serie original de los años 90.

Reparto de voces de “X-Men ’97” temporada 2

La nueva temporada contará nuevamente con reconocidas voces en inglés que darán vida a los personajes más queridos del universo mutante:

Ross Marquand como Profesor X

Matthew Waterson como Magneto

Ray Chase como Cíclope

Jennifer Hale como Jean Grey

Alison Sealy-Smith como Tormenta

Cal Dodd como Lobezno

Lenore Zann como Rogue

George Buza como Bestia

Producción de la serie animada de Marvel

La serie cuenta con un importante equipo creativo encabezado por Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston y Beau DeMayo como productores ejecutivos.

Jake Castorena participa como productor supervisor, mientras que los guiones estuvieron a cargo de JB Ballard, Beau DeMayo, Bailey Moore, Antony Sellitti, Brian Ford Sullivan y Mariah Wilson.

La dirección de los episodios fue realizada por Emmett Yonemura y Chase Conley.

Ficha técnica de “X-Men ’97” temporada 2