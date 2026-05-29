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La nostalgia mutante está de regreso. La exitosa serie animada “X-Men ’97” de Marvel Animation confirmó oficialmente el estreno de su segunda temporada en Disney+, generando gran expectativa entre los fanáticos de los superhéroes y del universo de los X-Men. Tras el enorme éxito de su primera entrega, la producción regresa con nuevos episodios, más acción y una historia que promete expandir el legado de los icónicos mutantes.
La nostalgia mutante está de regreso. La exitosa serie animada “X-Men ’97” de Marvel Animation confirmó oficialmente el estreno de su segunda temporada en Disney+, generando gran expectativa entre los fanáticos de los superhéroes y del universo de los X-Men. Tras el enorme éxito de su primera entrega, la producción regresa con nuevos episodios, más acción y una historia que promete expandir el legado de los icónicos mutantes.
Marvel Studios ya lanzó el tráiler oficial de esta nueva temporada, adelantando un escenario más oscuro y desafiante para los héroes liderados por Charles Xavier.
¿Cuándo se estrena la temporada 2 de “X-Men ’97”?
La segunda temporada de “X-Men ’97” llegará oficialmente a Disney+ el próximo 1 de julio. La nueva entrega contará con un total de 9 episodios y continuará los acontecimientos que dejaron impactados a los seguidores en la primera temporada.
La serie se ha convertido en uno de los mayores éxitos animados de la plataforma, posicionándose entre las producciones originales más vistas de Disney+ a nivel mundial.
¿De qué tratará la nueva temporada de “X-Men ’97”?
La historia de la temporada 2 mostrará a los X-Men divididos y dispersos a través de diferentes épocas del tiempo mientras intentan encontrar el camino de regreso a casa. En paralelo, el mundo enfrenta una nueva ola de intolerancia hacia los mutantes tras la desaparición del equipo.
Además, surgirán nuevos enemigos y amenazas que pondrán a prueba tanto la unión como el legado de los héroes mutantes. Todo apunta a que la serie seguirá profundizando en temas como la discriminación, la identidad y la supervivencia, elementos clásicos de las historias de los X-Men.
El éxito de “X-Men ’97” en Disney+
La primera temporada de “X-Men ’97” logró una recepción extremadamente positiva tanto por parte de la crítica especializada como de los fans de Marvel. Actualmente, la serie cuenta con la certificación Certified Fresh y una impresionante puntuación del 99 % en Rotten Tomatoes.
El proyecto también fue nominado a los premios Emmy®, consolidándose como una de las mejores producciones animadas recientes basadas en cómics.
Gran parte de su éxito radica en la mezcla entre nostalgia noventera y una narrativa moderna que respeta el espíritu de la serie original de los años 90.
Reparto de voces de “X-Men ’97” temporada 2
La nueva temporada contará nuevamente con reconocidas voces en inglés que darán vida a los personajes más queridos del universo mutante:
- Ross Marquand como Profesor X
- Matthew Waterson como Magneto
- Ray Chase como Cíclope
- Jennifer Hale como Jean Grey
- Alison Sealy-Smith como Tormenta
- Cal Dodd como Lobezno
- Lenore Zann como Rogue
- George Buza como Bestia
Producción de la serie animada de Marvel
La serie cuenta con un importante equipo creativo encabezado por Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston y Beau DeMayo como productores ejecutivos.
Jake Castorena participa como productor supervisor, mientras que los guiones estuvieron a cargo de JB Ballard, Beau DeMayo, Bailey Moore, Antony Sellitti, Brian Ford Sullivan y Mariah Wilson.
La dirección de los episodios fue realizada por Emmett Yonemura y Chase Conley.
Ficha técnica de “X-Men ’97” temporada 2
- Título: “X-Men ’97”
- Temporada: 2
- Fecha de estreno: 1 de julio de 2026
- Plataforma: Disney+
- Episodios: 9
- Género: Animación, acción, superhéroes
- Producción: Marvel Animation
- Productores ejecutivos: Kevin Feige, Brad Winderbaum, Beau DeMayo y otros
- Dirección: Emmett Yonemura y Chase Conley
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.