El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, Walther Huayllani Choquepuma, dispuso la libertad inmediata de Andrés Hurtado tras vencer el plazo de la prisión preventiva dictada en su contra en el caso por presunto tráfico de influencias.

“Ordena la inmediata libertad del ciudadano Andrés Avelino Hurtado Grados por vencimiento del mandato de prisión preventiva siempre que en su contra no obre mandato de detención vigente, cumplimiento de sentencia pendiente u orden de ubicación y captura dictada por autoridad nacional o internacional”, se lee en el documento.

La medida judicial, emitida el 18 de setiembre, establece que el comediante conocido como ‘Chibolín’ deberá cumplir reglas de conducta mientras continúa el proceso en su contra.

Entre ellas, no ausentarse de su localidad de residencia, presentarse el último día hábil de cada mes para control biométrico, comunicar al juzgado cualquier desplazamiento fuera de la ciudad o al extranjero, y abstenerse de relacionarse con determinadas personas vinculadas al caso.

La investigación contra Hurtado está relacionada con la presunta intermediación ante la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila, para favorecer al futbolista Roberto Siucho, quien requería renunciar a su nacionalidad peruana con el fin de fichar por un club extranjero. El conductor habría ofrecido su cercanía con la funcionaria para agilizar el trámite.