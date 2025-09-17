Un trágico hecho se registró en el distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, región Apurímac. Un torero aficionado perdió la vida tras ser corneado por un toro durante una corrida realizada en el marco de la festividad de Jesús de Exaltación en el centro poblado de Alaypampa.

La víctima fue identificada como Rudy Saccaco Huachaca, de 40 años. Según la Policía Nacional, el hombre intentaba ejecutar una maniobra frente a la tribuna del ruedo cuando fue embestido violentamente por el animal.

Testigos señalaron que no logró esquivar al toro, que lo alcanzó de manera frontal, provocando que se desplomara en medio del ruedo ante la mirada de un público que reaccionó con temor y desesperación.

De inmediato, varios asistentes corrieron a auxiliarlo. El herido fue subido a un patrullero de la Policía y trasladado al centro de salud de Huaccana. El personal médico intentó estabilizarlo para derivarlo al hospital de Chincheros, pero no resistió y llegó sin vida al establecimiento debido a la gravedad de sus heridas.

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades y organizadores de la festividad religiosa decidieron suspender las actividades previstas en honor al Señor de la Exaltación, como muestra de respeto hacia la víctima y su familia.

El hecho ha generado gran impacto en la comunidad local. Vecinos y asistentes expresaron su preocupación por la falta de medidas de seguridad en este tipo de espectáculos, habituales en las celebraciones patronales de la zona.

Rudy Saccaco era conocido como un entusiasta participante en corridas de toros organizadas durante fiestas religiosas, aunque no era torero profesional. Su muerte ha sido profundamente lamentada en Huaccana y Chincheros.