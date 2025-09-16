Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea en el sur y sur oriente del país, anunció la suspensión de todas las operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu – Ollantaytambo debido a los bloqueos registrados en el sector de Ccorihuayrachina.

La medida responde a “la obligación de garantizar la seguridad de las operaciones”, precisó la compañía en un comunicado.

Según informó la empresa, la noche del lunes se autorizó la salida de tres trenes de emergencia para evacuar a los visitantes que permanecían en Machu Picchu. Si bien las primeras unidades llegaron hasta Ollantaytambo con resguardo policial, el operativo no pudo completarse.

“Cuando pasaba el segundo (tren), en el Km 83.200, se encontró que terceras personas realizaron excavaciones afectando la estabilidad de la vía”, detalló Ferrocarril Transandino. Además, se reportó la presencia de piedras y árboles sobre la línea férrea.

La compañía advirtió que, pese a que su personal viene trabajando en la rehabilitación y limpieza del tramo afectado, no existe fecha confirmada para el reinicio de las operaciones. “No podemos confirmar la reapertura (…) hasta que cesen los bloqueos y contemos con seguridad garantizada”, enfatizó en el comunicado.

Crisis por traslado de buses

Los manifestantes exigen que PerúRail traslade 18 buses de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy hacia el santuario, tras la culminación de la concesión de Consettur.

La tensión aumentó cuando la compañía denunció un atentado contra la plataforma de tren destinada a este traslado, ocurrido el 12 de septiembre. Ante ello, PerúRail decidió suspender la operación hasta contar con las garantías de seguridad necesarias.