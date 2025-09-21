Un incendio forestal registrado el último sábado en el distrito de San Pedro de Pillao, provincia de Daniel Alcides Carrión (Pasco), cobró la vida de un adulto mayor de 84 años, identificado como León Roque Aliaga.

Su cuerpo fue hallado totalmente calcinado en el paraje Mitulana, en una zona que había sido arrasada por las llamas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Pasco.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el siniestro se habría iniciado por la quema de rastrojos, una práctica agrícola común que se salió de control. El fuego consumió hectáreas de pastizales y alfalfa, además de afectar propiedades particulares, como la choza rústica y herramientas de trabajo del poblador Rodrigo Orizano Delgado.

Vecinos alertaron sobre una densa humareda en la zona y dieron aviso a las autoridades. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y confirmaron el trágico hallazgo del adulto mayor.

Pobladores señalaron que el humo pudo haberle impedido ponerse a salvo, aunque las investigaciones policiales determinarán las circunstancias exactas de su muerte. La diligencia para el levantamiento del cadáver estuvo a cargo de la Policía y representantes del Ministerio Público.

Zonas más afectadas

San Pedro de Pillao y Paucartambo son los distritos que han registrado mayores daños por los incendios forestales en los últimos días. De acuerdo con el COER Pasco, más de 20 hectáreas de pastizales y cobertura natural resultaron afectadas.

Si bien brigadas locales y vecinos lograron controlar gran parte del fuego, las autoridades advirtieron que los focos podrían reactivarse por las condiciones climáticas de la zona.