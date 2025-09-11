Las modernas instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) finalmente han quedado habilitadas para el abordaje de millones de pasajeros anualmente. A propósito de su inicio de operaciones, la Superintendencia Nacional de Migraciones viene a recomendar el uso de plataforma a partir de la cual puedes ganar tiempo habiendo programado viaje al extranjero, y así evitar largas colas en control regular llevado a cabo por autoridades competentes.
ESTO DEBES HACER PARA GANAR TIEMPO EN CONTROL MIGRATORIO DEL NUEVO AIJCH SI TIENES PROGRAMADO VIAJE AL EXTRANJERO
Ahora tus viajes por avión hacia y desde el Perú, pasarán a gozar de una mejor y ampliada infraestructura gracias a la inauguración del renovado AIJCH que oficialmente, y desde el 1 de junio, puedes recorrer de manera más ágil gracias a prerregistro realizado mediante herramienta tecnológica implementada.
Hoy MigraCheck se convierte en la plataforma oficial de Gobierno que te permite acelerar tu salida e ingreso a nuevo terminal único de pasajeros, siendo la creación de cuenta el primer paso a realizar dentro de las 48 horas previas a tu vuelo.
Para un control migratorio más ágil durante tu ingreso o salida del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones revela que dicho procedimiento se lleva a cabo por única vez antes de cada abordaje, y mediante página cuyo acceso te permite “Iniciar sesión” y luego pulsar la opción “Registrarse ahora”.
Acto seguido según lo precisa dicha entidad de Gobierno, coloca tu correo electrónico, aprieta “Enviar código de verificación”, digita el código compuesto por 6 números que recibirás mediante email para finalmente darle clic a “Verificar código”.
Es de forma que tu prerregistro para agilizar control migratorio a través de MigraCheck, quedará realizado al 100%, y podrás hacer uso de las e-gates o puertas electrónicas habilitadas en nuevo AIJCH que te permitirán ganar tiempo a fin de evitar el proceso de revisión convencional.
Cabe resaltar, que toda información declarada por los viajeros mediante dicha plataforma oficial, "será cruzada con los sistemas de alertas nacionales e internacionales como la Interpol, requisitorias, Alianza del Pacífico, entre otros, antes de admitir su ingreso o permitir su salida del país", termina por referir Migraciones mientras sugiere cuidar tanto usuario como contraseña creados a fin de impedir intromisión de terceros en datos consignados.
ESTAS SON LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE GOBIERNO PARA CONTROL MIGRATORIO EN AMPLIADO AIJCH
En medio de cierta controversia tras varias prórrogas, finalmente el ampliado Jorge Chávez ha pasado a inaugurarse como gran proyecto visionado por Lima Airport Partners (LAP), y contando también con infraestructura capacitada para agilizar el control migratorio de ingreso o salida de pasajeros mediante nuevo protocolo de exigencias.
A través de Resolución de Superintendencia N° 000018, Migraciones ha determinado que desde el 1 de junio, fecha de inicio de operaciones oficializada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), todos los viajeros nacionales o extranjeros llenen un formulario dentro de las 48 horas previas a su desplazamiento, y antes de presentarse en los puestos fronterizos o centros binacionales de atención en frontera (Cebaf), que podrás encontrar disponible dentro de plataformas digitales habilitadas.
Con respecto a las nuevas disposiciones para control migratorio en Nuevo AIJCH, también resulta importante dar a conocer la implementación del registro biométrico que permitirá fortalecer la seguridad y prevenir fraudes documentales, así como la instalación de 19 e-gates (puertas electrónicas) de última generación.
En relación a menores de edad peruanos o extranjeros con residencia que deseen desplazarse a otro país, Migraciones establece que deberán contar con una autorización notarial de viaje cuya vigencia asciende a los 90 días o judicial en todo caso, sin embargo no será obligatorio presentarla viajando con ambos padres.
De esta forma, y a partir del 1 de junio 2025, los pasajeros nacionales e internacionales quedan regidos bajo los lineamientos de Resolución de Superintendencia N° 000018 aprobada con la finalidad de agilizar control migratorio en líneas generales.