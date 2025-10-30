La declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao ha generado preocupación entre quienes planeaban celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla. Muchos se preguntan si las discotecas y bares podrán abrir este 31 de octubre, en medio de las nuevas medidas que el Gobierno dispuso para reforzar la seguridad y el orden público. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿PODRÁN ABRIR LAS DISCOTECAS Y BARES ESTE 31 DE OCTUBRE?

Sí, podrán funcionar, aunque con ciertas condiciones. El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano, no impone el cierre de establecimientos ni prohíbe la asistencia del público; sin embargo, restringe derechos relacionados con la libertad de reunión, tránsito y seguridad personal. En consecuencia, las actividades que no sean masivas y no representen riesgos para el orden público podrán desarrollarse sin trámites adicionales, mientras que las situaciones de gran convocatoria requieren evaluación por parte de las autoridades competentes, según informa el diario La República.

Foto referencial. / Adriana Li Loo

¿QUÉ DICE LA NORMA SOBRE LOS EVENTOS MASIVOS?

El decreto precisa que toda actividad pública o masiva (cultural, deportiva, religiosa o recreativa) debe contar con un permiso emitido por las autoridades competentes antes de su realización. Para obtenerlo, los organizadores tienen que presentar un plan de seguridad detallado que contemple rutas de evacuación, control de aforo, medidas preventivas, personal de vigilancia y acciones de contingencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) revisará esa documentación y decidirá si autoriza el evento solo cuando considere que no hay riesgo para la integridad de los asistentes.

¿QUIÉN SUPERVISARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES?

La Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, será la encargada de hacer cumplir las medidas durante el estado de emergencia. Las autoridades decidirán qué zonas intervenir según información de inteligencia y estadísticas delictivas. Además, cada comisario podrá aprobar o denegar permisos. “Si pides garantías a la prefectura, se envía a la policía a hacer un reconocimiento de la zona... eso sí se va a permitir, pero depende de la apreciación de cada comisario”, explicó el experto José Manuel Saavedra.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HAY PARA EL PÚBLICO?

José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latinoamérica), alertó que gran parte de la ciudadanía desconoce las restricciones vigentes y podría exponerse a riesgos durante las celebraciones. Recomendó verificar que los locales cuenten con la debida autorización policial y tomar precauciones adicionales, especialmente en zonas con antecedentes de inseguridad.

Según el especialista, pese a la medida, los criminales seguirían intimidando a los organizadores y podrían realizar actos en contra de los eventos. Ante esta situación, Saavedra insistió en la importancia de mantenerse alerta y priorizar espacios seguros para celebrar.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MEDIDAS APLICADAS EN EL ESTADO DE EMERGENCIA?

Prohibición de que dos adultos circulen en motocicletas tipo L3, para evitar delitos como robos o sicariato.

Restricción de visitas en penales de Lima y Callao, limitadas a familiares directos una vez por semana o cada quince días, según el régimen penitenciario.

Desmantelamiento de antenas de telecomunicación ilegales y control del suministro eléctrico en las celdas.

Operativos de control de identidad, inspección de inmuebles y fiscalización de armas, explosivos y autopartes ilegales.

Verificación de personas extranjeras y suspensión de líneas telefónicas vinculadas a delitos de extorsión o secuestro.