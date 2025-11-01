Señor de los Milagros cierra su recorrido 2025 con procesión multitudinaria en el Cercado de Lima. (Foto: Andina)
Señor de los Milagros cierra su recorrido 2025 con procesión multitudinaria en el Cercado de Lima. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Con profunda fe, cánticos y plegarias, miles de fieles se congregan hoy en el para acompañar el último recorrido del , la venerada imagen del Cristo Moreno, que culmina así las procesiones del mes morado 2025.

LEE: Clausura del Censo 2025: INEI alcanzó 97 % de viviendas

El sexto y último recorrido procesional partirá al mediodía desde el Monasterio de las Nazarenas, en la avenida Tacna. La sagrada imagen recorrerá los jirones Callao y Chancay, así como la avenida Emancipación, antes de retornar al , donde permanecerá hasta el próximo año.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
El Cristo Moreno sale por última vez este año en una jornada de fe y devoción. (Foto: Andina)
El Cristo Moreno sale por última vez este año en una jornada de fe y devoción. (Foto: Andina)

“Con espíritu de fe y recogimiento anunciamos el recorrido procesional de despedida de nuestro Divino Patrón, el Señor de los Milagros de Nazarenas, que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre”, comunicó la Hermandad del Señor de los Milagros, invitando a los devotos a participar presencialmente o seguir la transmisión en vivo a través del Canal HN.

A lo largo del trayecto, veinte cuadrillas estarán a cargo de cargar el anda, acompañadas por más de trescientos miembros de la Hermandad, conocidos como “fumadoras”. Todo el operativo logístico fue planificado con semanas de anticipación para asegurar el orden, la devoción y la seguridad de los asistentes.

Miles de fieles acompañan hoy el último recorrido del Señor de los Milagros en Lima. (Foto: Andina)
Miles de fieles acompañan hoy el último recorrido del Señor de los Milagros en Lima. (Foto: Andina)

Pese a la brevedad del recorrido, se espera una gran asistencia de fieles, quienes consideran esta procesión no como una despedida, sino como una promesa de reencuentro y renovación espiritual para el próximo año.

MÁS: Señor de los Milagros y su última procesión este sábado 1 de noviembre: horario y recorrido

Mientras tanto, la (ATU) informó que las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega permanecerán cerradas temporalmente por el paso de la procesión. Los buses del Metropolitano, así como los corredores Azul, Morado y el servicio Aerodirecto, modificarán parcialmente sus rutas hasta la culminación del evento religioso.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC