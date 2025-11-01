Con profunda fe, cánticos y plegarias, miles de fieles se congregan hoy en el Centro de Lima para acompañar el último recorrido del Señor de los Milagros, la venerada imagen del Cristo Moreno, que culmina así las procesiones del mes morado 2025.

El sexto y último recorrido procesional partirá al mediodía desde el Monasterio de las Nazarenas, en la avenida Tacna. La sagrada imagen recorrerá los jirones Callao y Chancay, así como la avenida Emancipación, antes de retornar al Santuario de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el próximo año.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El Cristo Moreno sale por última vez este año en una jornada de fe y devoción. (Foto: Andina)

“Con espíritu de fe y recogimiento anunciamos el recorrido procesional de despedida de nuestro Divino Patrón, el Señor de los Milagros de Nazarenas, que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre”, comunicó la Hermandad del Señor de los Milagros, invitando a los devotos a participar presencialmente o seguir la transmisión en vivo a través del Canal HN.

A lo largo del trayecto, veinte cuadrillas estarán a cargo de cargar el anda, acompañadas por más de trescientos miembros de la Hermandad, conocidos como “fumadoras”. Todo el operativo logístico fue planificado con semanas de anticipación para asegurar el orden, la devoción y la seguridad de los asistentes.

Miles de fieles acompañan hoy el último recorrido del Señor de los Milagros en Lima. (Foto: Andina)

Pese a la brevedad del recorrido, se espera una gran asistencia de fieles, quienes consideran esta procesión no como una despedida, sino como una promesa de reencuentro y renovación espiritual para el próximo año.

Mientras tanto, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega permanecerán cerradas temporalmente por el paso de la procesión. Los buses del Metropolitano, así como los corredores Azul, Morado y el servicio Aerodirecto, modificarán parcialmente sus rutas hasta la culminación del evento religioso.