La mañana de hoy, viernes 31 de octubre, dos autos protagonizaron un violento choque en la avenida Mariano Carranza, en Santa Beatriz, distrito del Cercado de Lima.

El vehículo negro de marca Renault, de placa AYK-030, impactó a toda velocidad contra el auto rojo de marca Toyota, de placa BEB-444, que estaba estacionado frente a una vivienda.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Vecinos alertado por el ruido salieron de inmediato de sus casas y llamaron a los Bomberos del Perú y Policía Nacional del Perú (PNP).