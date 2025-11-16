El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró un moderno puente peatonal en el kilómetro 38 de la Panamericana Sur, en el distrito de Punta Hermosa, infraestructura que beneficiará a miles de peatones que se desplazan diariamente por esta vía de alto tránsito vehicular.

“Estamos inaugurando una obra largamente esperada por ustedes, por la población, que es este nuevo puente peatonal en el kilómetro 38. Esta infraestructura mejorará la seguridad, la accesibilidad y la conexión de miles de personas que viven o visitan esta importante zona y balnearios ”, señaló el burgomaestre durante la ceremonia.

Renzo Reggiardo inaugura moderno puente peatonal en Punta Hermosa. (Foto: MML)

La obra, cuyo valor supera los S/ 6.5 millones, fue ejecutada por la empresa privada BSF Almacenes del Perú bajo la modalidad de obras por impuestos, un mecanismo que permite la participación activa del sector privado para acelerar la ejecución de proyectos urbanos en beneficio de la ciudadanía.

Reggiardo presenta puente peatonal accesible en Punta Hermosa. (Foto: MML)

El puente, con 40 metros de longitud, incluye accesos peatonales, veredas, paraderos urbanos y señalización vial, garantizando desplazamientos seguros y ordenados. Su diseño incorpora criterios de accesibilidad universal, con rampas y facilidades para personas con movilidad reducida.

Características técnicas

La estructura cuenta con pasos elevados, paraderos en ambos extremos y veredas acondicionadas para atender el intenso movimiento peatonal en una zona estratégica cercana a balnearios y espacios recreativos, cuya afluencia aumenta particularmente en temporada de verano.

Entre sus componentes principales destacan:

Rampas amplias e inclinadas , pensadas para adultos mayores y usuarios en silla de ruedas.

, pensadas para adultos mayores y usuarios en silla de ruedas. Señalización horizontal y vertical , orientada a indicar rutas de cruce y límites de velocidad.

, orientada a indicar rutas de cruce y límites de velocidad. Paraderos funcionales, que ordenan el transporte público local y reducen la exposición al riesgo de quienes abordan vehículos.

La Municipalidad de Lima resaltó que la inauguración de este nuevo puente forma parte de una estrategia para mejorar la infraestructura peatonal en zonas críticas y reforzar la seguridad de quienes transitan diariamente por vías de alto impacto vehicular.

