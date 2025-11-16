El influencer Cristhian Flores Villafranco, conocido en redes sociales como ‘Tío Winner’, fue atacado a balazos junto a dos acompañantes en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, hecho que dejó como saldo una persona fallecida, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cámaras de seguridad, difundidas en redes sociales, registraron la llegada del creador digital a un edificio ubicado en la avenida Miraflores. En las imágenes se observa que, segundos antes de ingresar al inmueble, dos hombres con el rostro cubierto por una capucha y gorra se aproximaron corriendo y abrieron fuego desde cierta distancia contra el grupo.

Mientras ‘Tío Winner’ y uno de sus amigos lograron entrar rápidamente al edificio, Jair Méndez Vásquez fue alcanzado por los disparos y murió de inmediato debido a la gravedad de las heridas.

Fuentes del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) señalaron que el influencer recibió atención médica dentro de la propiedad tras sufrir una lesión superficial causada por una bala, sin riesgo para su vida.

Hasta el momento, se desconocen las motivaciones del ataque. Horas antes, ‘Tío Winner’ había anunciado en sus redes sociales un partido de fútbol con otros influencers, además de un encuentro deportivo con Gerald Oropeza y el futbolista Christian Cueva.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.