El Perú se ubica en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Esta característica geológica lo convierte en una zona de alta actividad sísmica. En otras palabras, las tierras peruanas se ubican sobre zonas donde las placas tectónicas se unen y separan, lo que provoca movimientos telúricos y la calificación de la región como altamente sísmica, calificativo que compartimos con países de Sudamérica e incluso con Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Último temblor en Perú:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0747

Fecha y Hora Local: 13/11/2025 04:04:40

Magnitud: 4.5

Profundidad: 79km

Latitud: -16.19

Longitud: -73.28

Intensidad: III-IV Ocoña

Referencia: 33 km al NO de Ocoña, Camaná - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 13, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0746

Fecha y Hora Local: 12/11/2025 06:43:32

Magnitud: 4.0

Profundidad: 92km

Latitud: -13.29

Longitud: -75.73

Referencia: 36 km al N de Huancano, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 12, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0745

Fecha y Hora Local: 11/11/2025 09:20:16

Magnitud: 3.6

Profundidad: 56km

Latitud: -12.45

Longitud: -77.32

Intensidad: II-III Bellavista

Referencia: 48 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 11, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0743

Fecha y Hora Local: 10/11/2025 14:38:51

Magnitud: 4.4

Profundidad: 86km

Latitud: -15.43

Longitud: -73.97

Intensidad: III Pullo

Referencia: 29 km al SO de Pullo, Parinacochas - Ayacucho — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 10, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0742

Fecha y Hora Local: 10/11/2025 13:32:58

Magnitud: 3.5

Profundidad: 70km

Latitud: -11.47

Longitud: -77.79

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 45 km al SO de Huacho, Huaura - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 10, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0741

Fecha y Hora Local: 10/11/2025 08:23:26

Magnitud: 4.4

Profundidad: 34km

Latitud: -15.78

Longitud: -73.98

Intensidad: III Chala

Referencia: 30 km al E de Chala, Caravelí - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 10, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0738

Fecha y Hora Local: 09/11/2025 12:31:00

Magnitud: 3.6

Profundidad: 19km

Latitud: -5.58

Longitud: -77.12

Intensidad: II-III Nueva Cajamarca

Referencia: 45 km al NE de Nueva Cajamarca, Rioja - San Martín — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 9, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0737

Fecha y Hora Local: 09/11/2025 08:42:11

Magnitud: 5.0

Profundidad: 35km

Latitud: -8.60

Longitud: -79.56

Intensidad: III-IV Salaverry

Referencia: 77 km al SO de Salaverry, Trujillo - La Libertad — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 9, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0736

Fecha y Hora Local: 09/11/2025 01:35:16

Magnitud: 3.5

Profundidad: 49km

Latitud: -12.25

Longitud: -77.00

Intensidad: II-III Lima

Referencia: 22 km al S de Lima, Lima - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 9, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0735

Fecha y Hora Local: 08/11/2025 22:12:07

Magnitud: 3.5

Profundidad: 17km

Latitud: -3.69

Longitud: -80.67

Referencia: 2 km al SO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 9, 2025

En caso se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.