Sierra centro y sur enfrentarán incremento de calor y radiación solar hasta el lunes 17. (Foto: Andina)
Sierra centro y sur enfrentarán incremento de calor y radiación solar hasta el lunes 17. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología () informó que desde este domingo 16 hasta el lunes 17 de noviembre se registrará un incremento de la , de moderada a fuerte intensidad, así como un aumento significativo de la (UV) en la sierra centro y sur del país.

LEE: Sismos en Perú este 13 y 14 de noviembre

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 411, de nivel de alerta naranja, se esperan temperaturas máximas entre 18°C y 26°C en la sierra centro, mientras que en la sierra sur los valores podrían oscilar entre 16°C y 28°C. El organismo detalló que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un ambiente más caluroso y una elevación marcada de la radiación UV.

Calor, vientos fuertes y alta radiación afectarán once regiones del país. (Foto: Andina)
Calor, vientos fuertes y alta radiación afectarán once regiones del país. (Foto: Andina)

Además, se prevé la ocurrencia de chubascos y ráfagas de viento que alcanzarán velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde.

Las regiones incluidas en este aviso son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

Recomendaciones de Indeci

Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil () exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Entre las recomendaciones destacan:

  • Aplicar bloqueador y utilizar sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.
  • Mantenerse hidratado y evitar consumir alimentos o bebidas sin adecuada refrigeración.
  • Verificar el buen estado de pescados, mariscos y carnes rojas para prevenir intoxicaciones.
  • Ventilar adecuadamente los ambientes del hogar y centros de trabajo.
  • Usar ropa de colores claros y evitar actividades físicas entre las 10:00 a. m. y 5:00 p. m.
  • Tener sobres de suero oral en casa para prevenir deshidratación.
Senamhi advierte temperaturas de hasta 28°C y radiación UV extrema en la sierra centro y sur. (Foto: Andina)
Senamhi advierte temperaturas de hasta 28°C y radiación UV extrema en la sierra centro y sur. (Foto: Andina)
MÁS: Atentado en Trujillo: dinamitan por segunda vez una casa en la urbanización La Rinconada

El Senamhi y el Indeci reiteraron su llamado a seguir las alertas oficiales y adoptar medidas preventivas mientras duren las condiciones extremas en las regiones de la sierra centro y sur.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC