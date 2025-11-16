El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde este domingo 16 hasta el lunes 17 de noviembre se registrará un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, así como un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV) en la sierra centro y sur del país.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 411, de nivel de alerta naranja, se esperan temperaturas máximas entre 18°C y 26°C en la sierra centro, mientras que en la sierra sur los valores podrían oscilar entre 16°C y 28°C. El organismo detalló que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un ambiente más caluroso y una elevación marcada de la radiación UV.

Calor, vientos fuertes y alta radiación afectarán once regiones del país. (Foto: Andina)

Además, se prevé la ocurrencia de chubascos y ráfagas de viento que alcanzarán velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde.

Las regiones incluidas en este aviso son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

Recomendaciones de Indeci

Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Entre las recomendaciones destacan:

Aplicar bloqueador y utilizar sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.

Mantenerse hidratado y evitar consumir alimentos o bebidas sin adecuada refrigeración.

Verificar el buen estado de pescados, mariscos y carnes rojas para prevenir intoxicaciones.

Ventilar adecuadamente los ambientes del hogar y centros de trabajo.

Usar ropa de colores claros y evitar actividades físicas entre las 10:00 a. m. y 5:00 p. m.

Tener sobres de suero oral en casa para prevenir deshidratación.

Senamhi advierte temperaturas de hasta 28°C y radiación UV extrema en la sierra centro y sur. (Foto: Andina)

El Senamhi y el Indeci reiteraron su llamado a seguir las alertas oficiales y adoptar medidas preventivas mientras duren las condiciones extremas en las regiones de la sierra centro y sur.