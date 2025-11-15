Gobierno designa a Carlos Bianchi como nuevo presidente de Perupetro. (Foto: Redes sociales)
Gobierno designa a Carlos Bianchi como nuevo presidente de Perupetro.
Redacción EC
Redacción EC

El Gobierno oficializó este viernes 14 de noviembre el relevo en la presidencia del directorio de , la empresa estatal encargada de promover, negociar y supervisar los contratos de explotación de hidrocarburos en el país. A través de la Resolución Suprema N.° 016-2025-EM, se dispuso culminar la designación de y nombrar en su reemplazo a Carlos Isaac Bianchi Ramírez.

La norma, que lleva las firmas del presidente José Enrique Jerí Oré y del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, señala que la decisión se sustenta en las normas que regulan la organización de Perupetro y del , que establecen que el presidente del directorio debe ser designado mediante resolución suprema.

El Gobierno agradeció formalmente los servicios prestados por Chira y dispuso la inmediata entrada en vigencia del nombramiento de Bianchi, cuyo encargo será refrendado por el Ministerio de Energía y Minas.

Cabe mencionar que la designación ocurre en un contexto de cambios en empresas estratégicas del sector energético. Un día antes, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, anunció que la Junta General de Accionistas de acordó renovar por completo su directorio, en búsqueda de eficiencia y sostenibilidad financiera.

Creemos firmemente que Petroperú es un activo del Estado que no puede seguir generando costos. Debe producir ingresos y operar como una empresa sostenible y eficiente”, declaró.

¿Quién es Carlos Bianchi?

Bianchi Ramírez es geólogo formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y cuenta con una maestría en administración de empresas por la Universidad del Pacífico.

Posee 27 años de trayectoria en la industria de hidrocarburos, con experiencia en generación de prospectos, evaluación de reservorios y liderazgo de proyectos en Perú, Colombia, Ecuador, Asia y África. Antes de su designación, se desempeñaba como gerente de exploración y nuevos negocios en la sucursal peruana de SK Innovation.

