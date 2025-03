La reciente designación de Pedro Chira como presidente del directorio de Perú-Petro ha generado preocupación en el sector de hidrocarburos, según lo señalado por Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH); Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

De acuerdo con Cantuarias, la industria atraviesa un momento clave, con una proyección de inversión superior a los US$ 4.500 millones en proyectos estratégicos como la expansión del ducto de TGP, el desarrollo del ducto de la costa sur hasta el nodo energético de Moquegua y la ampliación de la concesión de Cálidda a las ciudades del sur. Sin embargo, destacó que para concretar estas inversiones es fundamental garantizar predictibilidad y seguridad jurídica para los inversionistas.

“La renuncia de José Mantilla a la presidencia de Perú-Petro, por exigencia del Ministerio de Energía y Minas, envió una señal negativa a los inversionistas. Ahora, la designación de Pedro Chira, quien ha expresado su postura de entregar directamente los lotes petroleros a Petro-Perú en lugar de realizar una licitación internacional transparente, genera aún más incertidumbre”, afirmó Cantuarias.

Desde la SPH se ha hecho un llamado al Ministerio de Energía y Minas para que brinde señales claras sobre la política gubernamental en materia de hidrocarburos, asegurando el respeto a la institucionalidad y a los procesos de licitación en curso. En particular, se resaltó la necesidad de garantizar que la adjudicación de los lotes I y VI, actualmente en su etapa final de evaluación, se realice con total transparencia y conforme a la normativa vigente.

“La confianza de los inversionistas está en juego. Es fundamental que el nuevo presidente de Perú-Petro respete la institucionalidad y garantice la seguridad jurídica de las inversiones. El país necesita que Perú-Petro actúe como una agencia promotora de inversión y no como un instrumento de estatización del sector hidrocarburos”, agregó Cantuarias.

Por su parte, la SNMPE advirtió a través de un comunicado, que el nombramiento de Pedro Chira tiene un evidente sesgo político y podría estar orientado a favorecer a Petro-Perú, en detrimento de la transparencia y la libre competencia. “El sector hidrocarburos necesita dar señales claras para promover la inversión y salir de la crisis actual. La más importante es promover concursos abiertos y transparentes para el otorgamiento de lotes petroleros que respeten la libre competencia y seleccionen al mejor postor sobre la base de una evaluación técnica y financiera. Este cambio en Perú-Petro va en sentido contrario”, señaló el gremio.

Asimismo, la SNMPE expresó su inquietud sobre la posibilidad de que se vulnere el proceso de licitación de los lotes I y VI y se empleen mecanismos legales para favorecer a Petroperú, empresa que atraviesa una crisis financiera. “Esperamos que no se vulnere el proceso de licitación de los lotes I y VI, y se sigan las normas vigentes para la contratación del sector petrolero, así como que no se empleen argucias legales para no ejecutar la carta fianza que está obligada a asumir Petroperú por no haber cumplido con sus compromisos en el lote 192, porque de llevarse adelante estas acciones se atentaría contra el marco legal y la institucionalidad”, subrayó la SNMPE.

El exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, también expresó su preocupación por el nombramiento de Chira, calificándolo como una decisión negativa para el sector. Vásquez advirtió que esta designación representa un caso de captura regulatoria, ya que Perú-Petro es la entidad encargada de supervisar a Petroperú. “Es un conflicto de intereses muy grande, que podría deshacer la licitación de los lotes I y VI en la zona norte, favoreciendo a Petro-Perú en contra de las reglas de libre competencia”, señaló.

Además, Vásquez explicó que la falta de transparencia y gestión en Petro-Perú ha generado pérdidas millonarias para el Estado, mencionando que durante la gestión de Chira en Petro-Perú, la empresa perdió cerca de US$ 900 millones. “En el lote 192, Petro-Perú no ha cumplido con los compromisos de inversión y ahora se busca evitar que se ejecuten las cartas fianza que garantizan esos compromisos”, agregó.

El exviceministro también destacó que la producción petrolera en Loreto y otras regiones ha disminuido considerablemente debido a la incertidumbre generada en el sector. “En el lote I, el contratista anterior dejó una producción de 530 barriles diarios, pero ahora no se supera los 480 barriles. En el lote VI, la producción pasó de 2.000 a 1.600 barriles diarios. Esto representa una pérdida significativa de ingresos por canon para Loreto y otras regiones”, advirtió Vásquez.

Finalmente, tanto la SPH como la SNMPE y Vásquez instaron a entidades como el Congreso de la República y la Contraloría General a supervisar el proceso de adjudicación de los lotes petroleros, a fin de garantizar el cumplimiento de la legalidad y el debido proceso.