La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, había anunciado transferencia a dos gobiernos regionales y 72 gobiernos locales. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Redacción EC

El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 255-2025-EF, que autoriza, a través del , la transferencia de S/ 109 millones 169 mil 998 a dos gobiernos regionales y 72 gobiernos locales, con el fin de financiar 117 intervenciones prioritarias en 11 regiones, en el marco del Acta Nº 46 de la Comisión Multisectorial del .

Las intervenciones aprobadas, que serán ejecutadas con recursos transferidos del presupuesto institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), comprenden 4 proyectos de inversión, 20 actividades de mitigación, 7 actividades de emergencia y 86 Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de emergencia.

Estas acciones contribuirán a reducir riesgos climáticos y fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Pasco, Piura, Puno y San Martín.

Este decreto había sido anunciado por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, durante una reunión con cerca de 30 alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), donde señaló que estas medidas “permitirán asegurar la continuidad de obras urgentes y atender necesidades prioritarias en los territorios”.

“Hoy ya se publicó el decreto por S/ 109 millones y mañana saldrá un segundo por S/ 40 millones. Además, estamos trabajando un tercer decreto por más de S/ 50 millones para garantizar la continuidad de proyectos claves en beneficio de la población”, enfatizó la titular del MEF.

Asimismo, Miralles solicitó a Remurpe remitir la relación de convenios para la ejecución de proyectos que aún no han sido firmados por los sectores, con el fin de identificar los ‘cuellos de botella’ y coordinar directamente las acciones necesarias para agilizar su aprobación.

Finalmente, la ministra precisó que el MEF, a través de la estrategia Ejecuta+ que articula con los equipos técnicos de presupuesto, abastecimiento y el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), continuará acompañando a los gobiernos regionales y locales durante la ejecución de estas y otras intervenciones.

Este año, Ejecuta+ realizó 10 ediciones en las que se atendió a todas las regiones del país y se brindó asistencia técnica personalizada a 950 gobiernos regionales y locales. Así, se logró destrabar más 3000 inversiones por un monto superior a S/ 24 mil millones.

