El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 255-2025-EF, que autoriza, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la transferencia de S/ 109 millones 169 mil 998 a dos gobiernos regionales y 72 gobiernos locales, con el fin de financiar 117 intervenciones prioritarias en 11 regiones, en el marco del Acta Nº 46 de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).
Las intervenciones aprobadas, que serán ejecutadas con recursos transferidos del presupuesto institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), comprenden 4 proyectos de inversión, 20 actividades de mitigación, 7 actividades de emergencia y 86 Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) de emergencia.
Estas acciones contribuirán a reducir riesgos climáticos y fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Pasco, Piura, Puno y San Martín.
Este decreto había sido anunciado por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, durante una reunión con cerca de 30 alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), donde señaló que estas medidas “permitirán asegurar la continuidad de obras urgentes y atender necesidades prioritarias en los territorios”.
“Hoy ya se publicó el decreto por S/ 109 millones y mañana saldrá un segundo por S/ 40 millones. Además, estamos trabajando un tercer decreto por más de S/ 50 millones para garantizar la continuidad de proyectos claves en beneficio de la población”, enfatizó la titular del MEF.
Asimismo, Miralles solicitó a Remurpe remitir la relación de convenios para la ejecución de proyectos que aún no han sido firmados por los sectores, con el fin de identificar los ‘cuellos de botella’ y coordinar directamente las acciones necesarias para agilizar su aprobación.
Finalmente, la ministra precisó que el MEF, a través de la estrategia Ejecuta+ que articula con los equipos técnicos de presupuesto, abastecimiento y el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), continuará acompañando a los gobiernos regionales y locales durante la ejecución de estas y otras intervenciones.
Este año, Ejecuta+ realizó 10 ediciones en las que se atendió a todas las regiones del país y se brindó asistencia técnica personalizada a 950 gobiernos regionales y locales. Así, se logró destrabar más 3000 inversiones por un monto superior a S/ 24 mil millones.
