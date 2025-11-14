A raíz de la exclusión de la firma Consultores A-1 por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el representante de la junta de acreedores laborales de Doe Run Perú, Luis Cuadrado denunció que la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi está afectando al proceso de la elección de un liquidador en perjuicio de 3,500 acreedores laborales.

Cuadrado afirmó que los acreedores laborales se encuentran a la espera de que el tema se resuelva, el mismo que llevan esperando más de 14 años y que asciende a US$100 millones. Cabe precisar que Indecopi ha desestimado todos los recursos presentados por la Junta de acreedores hasta la fecha. De igual manera, el representante de la junta de acreedores señaló que la entidad estatal no ha permitido generar una Junta Única con los acreedores comerciales.

“La Junta de Acreedores, conformada por cinco sindicatos de la mina Cobriza, del Complejo Metalúrgico de La Oroya, está reclamando para que este asunto pueda definirse de una vez. Sin embargo, desde la Comisión de Procedimientos Concursales vienen dilatando el proceso tomándose los plazos de ley, que son 90 días, para estirar y minimizar los recursos que presentamos ante la entidad”, indicó cuadrado.

Para el representante de los acreedores, existen vínculos entre el Indecopi e integrantes de Doe Run Cayman y la empresa DQM con intereses parcializados. Además, sostiene que, la Secretaria Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales, Dra. Leny Calderón Arévalo, habría afirmado, durante una participación en el Congreso de la República, que aún no se cumple el plazo de ley para elegir a un liquidador, fecha que termina este viernes 14 de noviembre.

Cuadrado precisó que el liquidador de bolsa que elija Indecopi recibirá el 20% del fideicomiso, lo que perjudicaría a los acreedores laborales (sus representados) y que beneficiaría exclusivamente a Doe Run Cayman y Depósitos Químicos Mineros (DQM), en especial a este último, el cual está solicitando US$16 millones para sus acreedores comerciales.