En medio de las alertas por el déficit presupuestal que enfrenta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la transferencia de S/317 millones para asegurar la continuidad de obras de protección y control ante inundaciones en diversas regiones del país.

Los recursos, autorizados mediante el Decreto Supremo N.º 249-2025-EF, permitirán financiar ocho proyectos estratégicos en Lima (Cañete), Áncash (Santa, Casma y Huarmey), La Libertad (Trujillo y Laredo), Ica (La Tinguiña) y Lambayeque (Motupe y alrededores). Estas intervenciones reducirán los riesgos de desbordes y activaciones en cuencas vulnerables, protegiendo viviendas, infraestructura local y zonas productivas.La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que la medida responde al compromiso del Gobierno con la seguridad y el bienestar de la población.“Estamos priorizando proyectos que protegen directamente a las familias y a las actividades productivas. Asegurar su continuidad no solo impulsa la economía regional, sino que reduce riesgos futuros y mejora el bienestar de las personas. Esta es una decisión responsable, orientada al cuidado de la vida y la seguridad de nuestra población”, sostuvo.¿Qué sucede con ANIN?

La decisión del MEF llega en un contexto en el que la ANIN enfrenta un serio déficit presupuestal, según reveló el Sistema Nacional de Control Interno (SNCI). Este desbalance amenaza con paralizar obras de infraestructura claves en sectores de salud, educación, transporte y gestión del riesgo de desastres.De acuerdo con el reporte del SNCI, el organismo necesitaría más de S/1,200 millones adicionales para culminar los proyectos en curso y garantizar los pagos comprometidos con contratistas y supervisores.El desembolso anunciado por el MEF, aunque parcial frente a las necesidades totales, busca evitar la paralización de proyectos en ejecución que podrían generar sobrecostos o pérdidas por ampliaciones de plazo