Tipo de cambio mantiene tendencia a la baja: ¿Qué esperar hacia fin de año? ¿Conviene comprar dólares?

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, señaló que el punto de partida está en el fuerte desempeño de las exportaciones, que superan ampliamente a las importaciones. Las empresas que reciben pagos en dólares necesitan soles para sus operaciones, por lo que venden esos dólares y presionan el tipo de cambio a la baja.

A esto se suma la reciente debilidad del dólar en los mercados internacionales, influida por menores tasas de interés en Estados Unidos y y por las políticas arancelarias impulsadas por el Gobierno estadounidense, que han debilitado al dólar a nivel global. También influye la mayor liquidez que aparece hacia fin de año por pagos como gratificaciones, CTS y retiros previsionales, lo que lleva a más compañías a cambiar dólares a soles, lo que añade presión a la baja.

Carrillo considera que, de mantenerse este escenario, el tipo de cambio podría fluctuar entre S/ 3,35 y S/ 3,40 hacia el cierre del 2025.

Dólar sigue a la baja.

Desde el mercado cambiario, la visión es parecida. Matías Maciel, cofundador y CFO de Rextie, explicó que el país atraviesa un periodo de estabilidad macroeconómica que sostiene un flujo constante de dólares, impulsado por los altos precios del cobre y el oro. Esto ha incentivado a muchos usuarios a comprar dólares aprovechando el nivel actual.

Otros prefieren esperar, con la expectativa de que el tipo de cambio siga retrocediendo, mientras que quienes necesitan vender lo hacen con mayor cautela, explicó. Según Maciel, la tendencia podría mantenerse hacia fin de año siempre que no aparezcan eventos internacionales inesperados que cambien el escenario.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) coincidió en que el ingreso de divisas se encuentra en niveles que no se veían desde hace más de una década. Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, explicó que el Banco Central de Reserva ha empezado a comprar dólares para suavizar la caída, sin buscar fijar un precio, sino evitar que el descenso sea demasiado rápido.

De cara al cierre del año, el comportamiento del tipo de cambio dependerá de cómo evolucionen las exportaciones en el último trimestre y de las decisiones de política monetaria tanto en Perú como en Estados Unidos.

Los tres especialistas subrayan que el principal factor de riesgo se traslada al 2026. Carrillo advirtió que el proceso electoral podría elevar la volatilidad si un candidato percibido como antimercado gana fuerza en las encuestas. En tanto, desde Rextie añadieron que el mercado estará atento a cuán fragmentada sea la contienda y a la aparición de liderazgos que transmitan estabilidad o incertidumbre. El IPE recordó que los años electorales suelen venir acompañados de movimientos bruscos en el tipo de cambio.

