El tipo de cambio inició la sesión en S/3,360, por debajo del cierre previo, en un contexto de leves pérdidas del dólar frente a sus principales pares. Las divisas del G10 abrieron con ganancias, lideradas por el yen y la libra esterlina, mientras que en la región el peso colombiano y el peso chileno encabezaron las apreciaciones frente al dólar.

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“Los nuevos datos de inflación en Estados Unidos mantienen la presión a la baja sobre el DXY. El IPP de julio no registró variación mensual (0.0%), por debajo del 0,2% esperado, mientras que el IPP subyacente avanzó 0,2%, también por debajo de las expectativas de 0,3%”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Agregó que estos datos, junto con el IPC publicado ayer, refuerzan las perspectivas de una menor presión inflacionaria durante julio y reducen las expectativas de un alza de tasas por parte de la Fed en septiembre.

En los mercados internacionales, las acciones estadounidenses avanzan, con el S&P 500 y el Nasdaq apoyados principalmente por el desempeño de las compañías tecnológicas. En cuanto a los commodities, los metales retroceden alrededor de 1,0% en promedio, mientras que el petróleo cae cerca de 2%, con el Brent cotizando por debajo de los US$87 por barril, en medio de la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En el mercado local, la atención está centrada en la reunión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR) prevista para esta tarde. El consenso proyecta que la tasa de referencia se mantendrá en 4,25%, lo que sostendría el diferencial de tasas (carry trade) en soles frente al dólar.

Huayta añadió que la corrección de los metales podría restar parcialmente el flujo de oferta minera, mientras que el BCR no registra vencimientos de swaps cambiarios ni depósitos para la sesión de hoy, aunque no se descarta una eventual nueva colocación si la volatilidad lo requiere.