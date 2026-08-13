En la región el peso colombiano y el peso chileno encabezaron las apreciaciones frente al dólar. (Foto: AFP).
En la región el peso colombiano y el peso chileno encabezaron las apreciaciones frente al dólar. (Foto: AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El tipo de cambio inició la sesión en S/3,360, por debajo del cierre previo, en un contexto de leves pérdidas del dólar frente a sus principales pares. Las divisas del G10 abrieron con ganancias, lideradas por el yen y la libra esterlina, mientras que en la región el peso colombiano y el peso chileno encabezaron las apreciaciones frente al dólar.

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