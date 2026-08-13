A nivel global el dólar permanece estable pese a los datos de inflación en Estados Unidos. (Foto: Agencia Andina)
A nivel global el dólar permanece estable pese a los datos de inflación en Estados Unidos. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3660, recuperándose 30 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3630.

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