El precio del dólar cerró hoy en S/3,3660, recuperándose 30 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3630.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar presentó un ligero avance, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3600 y máximo de S/3,3660.

LEE TAMBIÉN: Indecopi autoriza compra de Sky Airline por Abra Group con condiciones para evitar restricciones a la competencia

Además, en el mercado se negociaron US$339.8 millones a un precio promedio de s/3,3644.

A nivel global el dólar permanece estable pese a los datos de inflación en Estados Unidos que redujeron significativamente las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal el próximo mes. Finalmente, el DXY cotizó en 99.86 (-0,04%).