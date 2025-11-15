La migración de una plataforma de datos a la nube la vuelve más eficiente y controlada, de acuerdo con Óscar Hernández, CEO de Bluetab an IBM Company. El experto sostuvo que ello puede ayudar a los bancos a automatizar cerca del 70% de sus procesos.

Según la compañía, el uso de inteligencia artificial permite a la banca automatizar tareas rutinarias, racionalizar procesos de ‘back-office’, la prevención de riesgos y la reducción de errores manuales, entre otros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Migrar una plataforma de datos a la nube no significa detener la operación, sino hacerla más eficiente y controlada. En Bluetab ayudamos a los bancos a hacerlo de manera simple y estratégica, usando tecnología para automatizar cerca del 70% de sus procesos y reducir en un 90% los tiempos de análisis”, explicó.

Es así que la empresa creó PurIA, asistente que acelera la migración y elimina los cuellos de botella operativos, alcanzando una velocidad hasta tres veces mayor frente a los procesos tradicionales.

Esta solución tecnológica permita a las entidades procesar y migrar grandes volúmenes de datos con más velocidad, optimizando su capacidad tecnológica, así como análisis más precisos y respuestas inmediatas en momentos de alta demanda, sostuvo Hernández.

Según Mordor Intelligence, el mercado de servicios en la nube en América del Sur alcanzará los US$55.210 millones en este año. De esa cifra, la banca representará más del 21% del uso regional.

Adicionalmente, de acuerdo con la consultora Gartner, la inversión global en inteligencia artificial generativa alcanzaría los US$644.000 millones.