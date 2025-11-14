La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que la Municipalidad de Jesús María entregó la licencia de edificación al Consorcio Trecca para el inicio de ejecución del proyecto Torre Trecca, luego de un convenio interinstitucional entre Proinversión y EsSalud.

Según Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión, en diciembre se firmará la ampliación de la inversión y en febrero iniciará la construcción de la obra.

Como señaló la agencia de promoción, con esta licencia inicia la fase final del proyecto que estuvo estancado por décadas a nivel administrativo y técnico.

El proyecto representa una inversión de S/490 millones para la remodelación integral, equipamiento e implementación de servicios de la Torre Trecca. La inversión será asumida por el concesionario y va a ser retribuida a EsSalud en un plazo de 10 años luego de culminadas las obras.

Este proyecto va a generar más de 1.800 empleos directos e indirectos en su etapa de construcción y más de 7.000 puestos en la fase de operación.

De acuerdo con Proinversión, el trabajo de rehabilitación convertirá la infraestructura de salud en un moderno complejo de 58.900 metros cuadrados distribuidos en 26 pisos. Además, este centro de salud contará con más de 110 consultorios y 300 equipos clínicos de última tecnología, entre ellos resonadores, tomógrafos, equipos de diagnóstico de alta precisión, entre otros.

También se van a desplegar servicios prioritarios que tienen alta demanda, como las consultas externas, los procedimientos resolutivos, el tamizaje temprano de cáncer, urgencias, riesgo quirúrgico y lectura de imágenes.

Además, va a integrar más de 18 especialidades médicas como cardiología, neurología, pediatría y ginecología.

La puesta en operación de la Torre Trecca permitirá duplicar la capacidad de atención primaria del Complejo Central de EsSalud y reducir la lista de espera de consulta externa y tamizaje oncológico, beneficiando a más de 12 millones de asegurados de EsSalud en las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal.