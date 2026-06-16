Resumen

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El resto del financiamiento anunciado se completará entre julio y agosto de este año. Foto: GEC.
El resto del financiamiento anunciado se completará entre julio y agosto de este año. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, informó que en junio se habilitarán los primeros US$500 millones de la línea de financiamiento a Petro-Perú, como parte del marco de la reestructuración de la petrolera estatal.

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