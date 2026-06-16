Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, informó que en junio se habilitarán los primeros US$500 millones de la línea de financiamiento a Petro-Perú, como parte del marco de la reestructuración de la petrolera estatal.

Este primer monto forma parte del préstamo de hasta US$2.000 millones en total que busca asegurar la continuidad operativa de Petro-Perú.

“En el transcurso de este mes se da el primer tramo del financiamiento de US$500 millones que se le ha confiado a Proinversión a través de una sociedad de propósito especial para poner en funcionamiento a Petro-Perú, para comprar crudo, para que las refinerías funcionen y produzcan”, indicó Del Carpio a RPP.

Además, agregó que los fondos permitirán garantizar el abastecimiento de petróleo para las refinerías de la empresa estatal, una medida considerada estratégica para asegurar la producción de combustibles y el suministro energético en diversas regiones del país.

Señaló también que el resto del financiamiento anunciado se completará entre julio y agosto de este año. El titular de Proinversión precisó que Petro-Perú cumple un papel fundamental en la Amazonía, especialmente en Loreto.

Como parte del proceso de reestructuración de Petro-Perú, anunció que en julio se presentarán los llamados “bloques patrimoniales”, que conformarán distintas unidades de negocio con potencial para captar inversión privada.

“Vamos a presentar los bloques patrimoniales que van a constituir las unidades de negocio que saldrán a buscar capital privado para mejorar la gestión de Petro-Perú. Ya no solamente el Estado es el que coloca el dinero, sino también inversionistas privados”, subrayó.