Con motivo de los tres conciertos que ofrecerá la superestrella mundial Shakira en el Estadio Nacional, la Municipalidad de Lima (MML) anunció un Plan de Desvío vehicular que afectará el tránsito en las zonas aledañas al coloso deportivo.

Y es que, las presentaciones, que forman parte de su exitosa gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, se realizarán los días 15, 16 y 18 de noviembre , fechas para las cuales se ha dispuesto el cierre de calles y rutas alternas entre las 8 a. m. a 11 p. m.

Shakira regresa a Lima

Shakira: ¿Cuál es el plan de desvíos anunciado por la Municipalidad de Lima?

El plan de desvíos (RSG N.° D004243-2025-MML-GMU-SER) dispone el cierre de la zona circundante al Estadio Nacional y la habilitación de rutas específicas para garantizar tránsito fluido de norte a sur, así como de este a oeste, y viceversa:

Zona Cerrada (Morada): El perímetro inmediato al Estadio Nacional, incluyendo tramos de vías como el Jr. Manuel Corpancho, Jr. Saco Oliveros y la Calle José Díaz, estará completamente restringido al tránsito vehicular.

Desvío Norte – Sur (Rojo): Para el flujo en esta dirección, los vehículos serán desviados por el Óvalo Jorge Chávez y la Av. 28 de Julio hacia el oeste, para luego tomar la Av. Petit Thouars y la Av. Arequipa en dirección sur.

Desvío Este – Oeste (Azul): Los conductores que se dirijan de Este a Oeste deberán utilizar la Av. 28 de Julio y el Óvalo Jorge Chávez.

Desvío Oeste – Este (Naranja): En la dirección Oeste a Este, el desvío comienza en la Av. Petit Thouars, tomando la Av. 28 de Julio y conectando con el Av. José Gálvez para continuar hacia el este. La ruta alterna principal se extiende a través de la Av. Bausate y Meza.

Este es el plan de desvío de la MML por el concierto de Shakira | Foto: X

En ese sentido, se recomienda a los conductores y residentes de la zona tomar en cuenta esta información con anticipación y utilizar las rutas alternas señaladas. De igual manera, organizadores del evento recomendaron optar por el transporte público o aplicaciones de taxi para movilizarse.

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

CONOCE MÁS: Orquesta Filarmónica de Lima se suma al concierto de Shakira en el Estadio Nacional

Shakira en Lima: entradas y accesos al concierto

Las entradas para los conciertos de Shakira el 15 y 16 de noviembre ya se han agotado. Sin embargo, los fanáticos aún pueden conseguir boletos para el show del 18 de noviembre, con precios a partir de S/ 370.

De igual forma, las puertas del recinto estarían abiertas a partir de las 4:00 p.m., pero el espectáculo principal iniciaría a las 8:30 p.m. Los asistentes deben verificar en su entrada el ingreso correcto y portar su documento de identidad.

Zona Vías de Ingreso Principales Puertas de Acceso Tribuna Occidente (1 y 2) Jr. Manuel Corpancho y Jr. Saco Oliveros 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 Tribuna Norte Vía Expresa y calle José Díaz 12, 14 y 16 Tribuna Oriente (1 y 2) Vía Expresa 19, 20, 21, 24, 25, 26 Campo A - Derecha Jr. Saco Oliveros Puerta 34 Campo A - Izquierda Vía Expresa Puerta 27 Campo B Jr. Manuel Corpancho (Derecha) / Vía Expresa (Izquierda) Puerta 9 (Derecha) / Puerta 18 (Izquierda)

Accesos para el concierto de Shakira

Gira histórica para Shakira: ¿Cuánto ha recaudado?

La serie de conciertos en Lima forma parte de “Las Mujeres Ya No Lloran”, una gira inicialmente planeada para arenas, pero que por la creciente demanda, Shakira tuvo que trasladarlo a estadios.

Por ello, hasta la fecha, ha recaudado 327.4 millones de dólares y vendido 2.5 millones de boletos en sus primeras 64 fechas, según Billboard Boxscore.

Esto lo consolidó como la gira latina más taquillera de una mujer y la segunda más exitosa de la historia, solo superada por Luis Miguel.

Shakira