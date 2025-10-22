En plena antesala de su gira por Sudamérica, Shakira volvió a sorprender al mundo musical con una colaboración que nadie esperaba. La cantante colombiana reveló cómo Ed Sheeran y Beéle terminaron participando en una nueva versión de su clásico ‘Hips Don’t Lie’, incluida en el proyecto Spotify Anniversaries, una serie que celebra la trayectoria de los artistas más importantes con versiones especiales de sus mayores éxitos.

Mientras se prepara para recorrer Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina entre octubre y diciembre, dentro de su tour Las mujeres ya no lloran, Shakira quiso ofrecer a sus fans algo distinto: un homenaje a los álbumes que marcaron su carrera. En este especial, la artista celebra los 30 años de Pies Descalzos y los 20 de Oral Fixation (Vol. 1 & 2), reinterpretando canciones emblemáticas como Antología, Sueños Blancos, Día de Enero, La Pared y, por supuesto, Hips Don’t Lie.

Durante la grabación del proyecto, Shakira contó que la conexión con Ed Sheeran nació de manera espontánea tras coincidir en la Met Gala. | Crédito: Instagam Shakira

El anuncio de esta nueva versión generó una ola de curiosidad entre los seguidores de la barranquillera, especialmente cuando Spotify compartió un adelanto del tema, donde se observa a Shakira y Ed Sheeran compartiendo estudio.

Durante la grabación del especial, Shakira comentó que la idea de reunirlos surgió casi de manera espontánea. Tras coincidir con Ed Sheeran en la Met Gala, ambos descubrieron una conexión musical inesperada.

Shakira elogió el talento de Ed Sheeran y aseguró que su interpretación aportó una energía completamente nueva a la canción. | Crédito: Instagam Shakira

Entre risas, la artista recordó aquella noche, cuando Sheeran le propuso cantar juntos alguna de sus baladas y ella le respondió que, en cambio, debía asumir el rol de Wyclef Jean en ‘Hips Don’t Lie’. El británico aceptó el reto con humor y entusiasmo, y según contó la cantante, “terminó sonando increíble”.

Para Shakira, el resultado fue un verdadero experimento sonoro que combina la energía latina con la esencia acústica de Sheeran y la frescura urbana de Beéle. “Somos un trío inesperado”, admitió la artista, subrayando que esa mezcla de estilos fue precisamente lo que hizo tan especial esta nueva versión.

Más allá de la anécdota, ‘Hips Don’t Lie’ ocupa un lugar fundamental en la carrera de Shakira. Originalmente inspirada en Dance Like This, un tema de Wyclef Jean, la canción consolidó a la colombiana en el mercado estadounidense y fue himno oficial del Mundial de Alemania 2006.

En esta nueva etapa, la artista quiso rendir homenaje a ese momento decisivo, reinterpretando el tema con una mirada más madura, pero igual de vibrante.

