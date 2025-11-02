Durante los festejos de Halloween, las celebridades hispanohablantes no dejaron pasar la oportunidad y trataron de usar su mejor disfraz . Una artista que ha causado sorpresa por el fantástico atuendo que usó para recorrer las calles de Bogotá, Colombia, fue Shakira .

Es importante mencionarte que la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ se encuentra en su país natal como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’; sin embargo, consideró que el 31 de octubre era una buena ocasión para pedir dulces junto a sus hijos, Milan y Sasha.

La compositora de 48 años lució en esa ocasión un disfraz inspirado en la época de María Antonieta. Según lo indicado por Hola.com, la cantante usó un vestido de corte victoriano, peluca blanca y maquillaje pálido. Por su parte, Milan se caracterizó de un conejo de pascua y Sasha de un elegante vampiro.

Este es el disfraz que usó Shakira en Halloween. Nadie fue capaz de reconocerla. (Crédito: @shakira / Instagram)

Lo curioso es que, durante su paseo para solicitar dulces, ningún transeúnte fue capaz de identificarla, pues creyeron que se trataba de una persona común y corriente que solo quería disfrutar de la Noche de Brujas.

No sería la primera vez que Shakira ha logrado disfrutar de una festividad importante sin que los fanáticos invadan su espacio personal. Por suponer, en febrero del presente año, también asistió a La Guacherna, un tradicional desfile del Carnaval de Barranquilla.

En dicha ocasión, la popular ‘Shaki’ se disfrazó de la muerte, uno de los personajes más emblemáticos en dicha celebración. Eso demuestra que sabe cómo pasar desapercibida y disfrutar de cualquier fecha especial.

Shakira celebró Halloween junto a sus dos hijos, Sasha y Milan, en Bogotá. (Crédito: @shakira / Instagram)

Una seguidora de Halloween

La intérprete de ‘Te Felicito’ ha demostrado ser una fanática de las celebraciones del 31 de octubre. Por suponer, en años anteriores, ha sido capaz de disfrazarse de distintos personajes icónicos, tales como la Mujer Maravilla, la reconocida superheroína de DC Comics.