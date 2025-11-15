Alcalde Renzo Reggiardo asegura que no se ejecutará la propuesta de Prolima que planteaba eliminar palmeras y zonas verdes del espacio histórico. (Foto: Andina)
Alcalde Renzo Reggiardo asegura que no se ejecutará la propuesta de Prolima que planteaba eliminar palmeras y zonas verdes del espacio histórico. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La oficializó la declaración de la Plaza San Martín como zona intangible, medida que restringe su uso para actividades políticas o manifestaciones públicas. El alcalde informó que la decisión busca preservar el patrimonio histórico y reforzar la seguridad en el Centro de Lima, especialmente ante convocatorias de movilización como la denominada “Marcha Generación Z”.

LEE: Carlos Bianchi asume presidencia de Perupetro tras salida oficial de Pedro Chira

En paralelo, el burgomaestre confirmó , inicialmente presentado por Prolima, que contemplaba la eliminación de áreas verdes y palmeras para replicar el diseño histórico de 1860.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

“De ninguna manera podemos retirar las zonas verdes. Por lo menos en nuestro periodo, no hay nada de qué preocuparse”, afirmó Reggiardo, quien calificó la propuesta como inviable. “Donde hay verde, hay vida”, sentenció.

Municipio considera inviable replicar el diseño de 1860 que reducía vegetación en la plaza central. (Foto: Andina)
Municipio considera inviable replicar el diseño de 1860 que reducía vegetación en la plaza central. (Foto: Andina)

La comuna precisó que esta decisión forma parte de un enfoque de conservación del entorno urbano del centro histórico, evitando intervenciones que puedan alterar su carácter patrimonial o reducir el verdor de los espacios públicos.

Respecto a la declaratoria de intangibilidad de la , la Municipalidad de Lima señaló que la ordenanza impide reuniones de carácter político o que puedan derivar en actos violentos, argumentando que el objetivo es proteger espacios emblemáticos de la ciudad.

Lima declara intangible la Plaza San Martín y mantiene áreas verdes de la Plaza Mayor. (Foto: Andina)
Lima declara intangible la Plaza San Martín y mantiene áreas verdes de la Plaza Mayor. (Foto: Andina)

El alcalde indicó que la actúa en concordancia con las disposiciones vigentes, que se aplican a zonas reconocidas como patrimonio cultural.

MÁS: MTC intervendrá más de 6,900 km de vías en 12 regiones para fortalecer la integración territorial

Pese a estas restricciones, Reggiardo aclaró que la plaza seguirá habilitada para actividades culturales, deportivas, recreativas o sociales. “No hay ningún problema con esas actividades”, puntualizó. La delimitación de usos, añadió, busca evitar daños materiales y garantizar la conservación histórica de uno de los espacios más importantes del centro de Lima.

Sicarios disfrazados de comensales asesinan a conocido payaso dentro de chifa.
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC