La Municipalidad de Lima oficializó la declaración de la Plaza San Martín como zona intangible, medida que restringe su uso para actividades políticas o manifestaciones públicas. El alcalde Renzo Reggiardo informó que la decisión busca preservar el patrimonio histórico y reforzar la seguridad en el Centro de Lima, especialmente ante convocatorias de movilización como la denominada “Marcha Generación Z”.
En paralelo, el burgomaestre confirmó que queda descartado el proyecto de remodelación de la Plaza Mayor de Lima, inicialmente presentado por Prolima, que contemplaba la eliminación de áreas verdes y palmeras para replicar el diseño histórico de 1860.
“De ninguna manera podemos retirar las zonas verdes. Por lo menos en nuestro periodo, no hay nada de qué preocuparse”, afirmó Reggiardo, quien calificó la propuesta como inviable. “Donde hay verde, hay vida”, sentenció.
La comuna precisó que esta decisión forma parte de un enfoque de conservación del entorno urbano del centro histórico, evitando intervenciones que puedan alterar su carácter patrimonial o reducir el verdor de los espacios públicos.
Respecto a la declaratoria de intangibilidad de la Plaza San Martín, la Municipalidad de Lima señaló que la ordenanza impide reuniones de carácter político o que puedan derivar en actos violentos, argumentando que el objetivo es proteger espacios emblemáticos de la ciudad.
El alcalde indicó que la Policía Nacional del Perú actúa en concordancia con las disposiciones vigentes, que se aplican a zonas reconocidas como patrimonio cultural.
Pese a estas restricciones, Reggiardo aclaró que la plaza seguirá habilitada para actividades culturales, deportivas, recreativas o sociales. “No hay ningún problema con esas actividades”, puntualizó. La delimitación de usos, añadió, busca evitar daños materiales y garantizar la conservación histórica de uno de los espacios más importantes del centro de Lima.
