El Ministerio de Salud (Minsa) informó la noche de este miércoles que vienen circulando videos, audios y mensajes falsos que utilizan el nombre de la institución para cometer presuntas estafas en perjuicio de trabajadores y postulantes.

A través de un comunicado oficial, el sector precisó que este material audiovisual solicita depósitos de dinero a cuentas de terceros o supuestos sindicatos, a cambio de inclusión en listas, facilidades en procesos de nombramiento, ascensos o cambios de grupo ocupacional.

“Se precisa de manera categórica que esta información es falsa y constituye una estafa” , remarcó el Minsa, advirtiendo que ninguna de estas prácticas tiene validez ni relación con la institución.

Alertan sobre audios engañosos que usan el nombre del Minsa. (Foto: Andina)

La entidad recordó que todos los procesos de nombramiento, ascenso y cambio de grupo ocupacional son completamente gratuitos, se rigen por la normativa vigente y “se desarrollan exclusivamente a través de comisiones de selección formalmente constituidas y se comunican únicamente por canales institucionales oficiales”.

El Minsa exhortó a sus trabajadores a no realizar depósitos de dinero, no entregar información personal, y a evitar reenviar este tipo de contenido fraudulento que solo busca engañar y perjudicar al personal de salud.

Asimismo, instó a reportar de inmediato cualquier comunicación sospechosa a la Oficina General de Recursos Humanos, el Órgano de Control Institucional (OCI) o la Procuraduría Pública del Minsa, para que se inicien las acciones administrativas y legales correspondientes.

“Cualquier persona que ofrezca beneficios a cambio de dinero actúa al margen de la ley y será denunciada ante los órganos judiciales” , advirtió la institución, garantizando además que mantiene un firme compromiso con la transparencia, la meritocracia y la protección de los derechos de su personal.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/pPZkcDlVUb — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 15, 2025

