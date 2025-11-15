El Ministerio de Salud (Minsa) informó la noche de este miércoles que vienen circulando videos, audios y mensajes falsos que utilizan el nombre de la institución para cometer presuntas estafas en perjuicio de trabajadores y postulantes.
A través de un comunicado oficial, el sector precisó que este material audiovisual solicita depósitos de dinero a cuentas de terceros o supuestos sindicatos, a cambio de inclusión en listas, facilidades en procesos de nombramiento, ascensos o cambios de grupo ocupacional.
“Se precisa de manera categórica que esta información es falsa y constituye una estafa”, remarcó el Minsa, advirtiendo que ninguna de estas prácticas tiene validez ni relación con la institución.
La entidad recordó que todos los procesos de nombramiento, ascenso y cambio de grupo ocupacional son completamente gratuitos, se rigen por la normativa vigente y “se desarrollan exclusivamente a través de comisiones de selección formalmente constituidas y se comunican únicamente por canales institucionales oficiales”.
El Minsa exhortó a sus trabajadores a no realizar depósitos de dinero, no entregar información personal, y a evitar reenviar este tipo de contenido fraudulento que solo busca engañar y perjudicar al personal de salud.
Asimismo, instó a reportar de inmediato cualquier comunicación sospechosa a la Oficina General de Recursos Humanos, el Órgano de Control Institucional (OCI) o la Procuraduría Pública del Minsa, para que se inicien las acciones administrativas y legales correspondientes.
“Cualquier persona que ofrezca beneficios a cambio de dinero actúa al margen de la ley y será denunciada ante los órganos judiciales”, advirtió la institución, garantizando además que mantiene un firme compromiso con la transparencia, la meritocracia y la protección de los derechos de su personal.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
