El paro de hoy convocado por un grupo de transportistas no ha sido acatado en su totalidad. En varios paraderos de Lima Norte, El Comercio constató que la circulación de buses y la afluencia de pasajeros se desarrolla con normalidad.

En el paradero de Pro, en los Olivos, en Rosa Luz en Puente Piedra y en el paradero de Puente Nuevo rumbo de norte a sur, las líneas de transporte trabajan de manera habitual.

Paro en SJL y El Agustino

También se constató que el paradero de Puente Nuevo, ubicado entre El Agustino y San Juan de Lurigancho, se observó que diversas empresas como buses de Etuchisa (Puente Piedra-Villa El Salvador), El Rápido (hasta Villa María del Triunfo), ‘Los Loritos’ (Puente Piedra-Huaycán), Virgen de la Puerta (Ancón-Villa El Salvador) y Lipetsa (conocida como ‘Los Triángulos’), además de colectivos que se dirigen a Ate, prestan servicio como todos los días.

Se observa la misma situación de normalidad en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, donde el tránsito fluye con facilidad para tanto los buses autorizados como para los colectivos informales.

PNP realiza operativo en paro

Para Buenos Días Perú, el Genera Felipe Monroy, jefe de la Región Policial de Lima, indicó a los medios que el 78% del transporte está operando de manera regular. Además, realizaron el operativo “Amanecer Seguro” con la finalidad de otorgar seguridad a transportistas y pasajeros, para que puedan legar con bien a sus destinos.

Cabe señalar que, el operativo “Amanecer Seguro” es una estrategia policial implementada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en colaboración con el Mininter para reforzar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia durante las primeras horas del día.