La Municipalidad de Lima, a través de PROLIMA, viene culminando el retiro del cableado aéreo que aún cruza las calles de Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo de Grau, tres de los puntos más transitados del Centro Histórico.
Esta intervención forma parte del Plan Maestro que busca ordenar el espacio público, reducir riesgos y mejorar el aspecto urbano de estas áreas.
En esta fase, la Subgerencia de Operaciones de PROLIMA ha retirado cables en más de 50 cuadras, entre ellas los jirones Andahuaylas, Áncash, Junín, Huallaga y Paruro, además de las 13 cuadras que conforman el Triángulo de Grau.
La liberación de fachadas históricas, como las de las iglesias de la Buena Muerte y Trinitarias, ha sido uno de los principales avances, según informó la entidad.
Paralelamente, estos trabajos se articulan con el próximo inicio de los trabajos del “Proyecto de repavimentación de calles, iluminación y mobiliario” en Barrios Altos, el cual incluye el soterramiento del cableado de iluminación pública en calles como Áncash, Junín, Paruro, Huanta, Jauja, Cangallo y Huallaga.
Gudelia Vargas, coordinadora de Fiscalización del Patrimonio Cultural de PROLIMA, señaló que las labores se realizan en coordinación con empresas de energía y telecomunicaciones, cumpliendo estándares técnicos para zonas monumentales. Precisó que, hasta el momento, se han retirado más de 16 toneladas de cables en mal estado.
Vargas explicó que gran parte del cableado estaba superpuesto, lo que generaba enmarañados que representaban un riesgo para vecinos y comerciantes. Además, sostuvo que estas acciones responden a un pedido ciudadano y son esenciales para la recuperación urbana y la puesta en valor del Centro Histórico.
La funcionaria añadió que en 2026 se continuará con nuevas intervenciones, entre ellas la instalación de iluminación general en los sectores que ya cuenten con renovada pavimentación.
