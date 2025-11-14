En el marco del plan de desembalse quirúrgico, el Seguro Social de Salud (Essalud) puso en funcionamiento una moderna sala quirúrgica en el Servicio de Anestesia Clínico-Quirúrgica I–II del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, equipada con tecnología de última generación para brindar oportuna atención de excelencia y garantizar la seguridad de los pacientes.

El presidente ejecutivo de Essalud, Segundo Acho Mego, informó que el nuevo quirófano funcionará de lunes a sábado durante 12 horas continuas y que servirá para realizar cirugías traumatológicas y urológicas, así como procedimientos que requieren control radiológico.

“En este ambiente antes se realizaban procedimientos menores, pero ahora en esta moderna sala quirúrgica se llevarán a cabo intervenciones de mayor complejidad. Es una sala segura y equipada para todo tipo de cirugías, diseñada no solo pensando en la seguridad del paciente, sino también en el bienestar del personal asistencial”, indicó el presidente ejecutivo de Essalud.

“En esta nueva sala se realizarán al menos cinco operaciones diarias, es decir, al menos 125 cirugías al mes, las cuales se sumarán a las más de mil intervenciones que ya se efectúan actualmente. Esto demuestra que estamos avanzando en el proceso de desembalse quirúrgico en toda la red y atendiendo las referencias que llegan desde diferentes regiones del país. Felicito a todos quienes hacen posible este importante logro”, destacó.

En el acto protocolar de puesta en funcionamiento de la sala, el titular de EsSalud estuvo acompañado por el gerente de la Red Prestacional Almenara, Christian Miranda Orrillo. De esta manera, el hospital Almenara cuenta con 15 salas de operaciones.

Cirugías nocturnas y en fines de semana

Siguiendo con el proceso de desembalse, la red Almenara, que tiene en el hospital del mismo nombre a su principal establecimiento, realizó en octubre 722 cirugías después de las 6:00 p.m. y durante los sábados y domingos, y tiene proyectado llevar a cabo en total 1316 intervenciones quirúrgicas en esos espacios extras de tiempo en noviembre y diciembre.

En todas las redes prestacionales y asistenciales de Essalud se realizaron más de 4400 cirugías nocturnas y de fin de semana durante octubre, mientras que se tiene proyectado ejecutar más de 8000 intervenciones quirúrgicas hasta fin de año.

