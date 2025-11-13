La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que este viernes 14 de noviembre las clases en los colegios públicos de la capital se desarrollarán de manera virtual debido al paro convocado por un sector de transportistas.

La decisión, señaló la entidad, busca “resguardar la integridad y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa”.

La disposición también comprende a las instituciones educativas privadas. No obstante, en el marco de su autonomía, estos centros podrán implementar las medidas que consideren convenientes para garantizar el servicio escolar.

“Agradecemos la comprensión y el compromiso de directivos, docentes, estudiantes y familias”, indicó la DRELM en su comunicado oficial.

La medida se adopta luego de que la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) anunciara un paro para este 14 de noviembre.

Su vocero, Walter Carrera, declaró a RPP que la protesta responde al incremento de hechos violentos contra conductores pese al estado de emergencia dictado por el Ejecutivo.

Según dijo, en el Callao han sido asesinados recientemente dos choferes en la avenida Néstor Gambeta.

“Yo creo que se puede estar visualizando nuevamente que el estado de emergencia no está dando resultados. A pesar de todo, a pesar de la prohibición de la circulación en dos personas en una moto lineal, entre otras medidas que ha tomado este nuevo gobierno, no es suficiente”, afirmó.