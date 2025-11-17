Vecinos del distrito de Ancón encontraron el cuerpo sin vida de una adolescente semienterrada en un descampado ubicado en Lima Norte. El hallazgo, que ocurrió en la mañana del último domingo, ha generado conmoción entre los residentes de la zona. La menor, de entre 15 y 16 años, aún no ha sido identificada.

De acuerdo con testigos, fue un transeúnte quien descubrió el cadáver alrededor de las 6:30 a. m. en el kilómetro 39 de la Panamericana Norte. La joven vestía ropa completa y presentaba signos de violencia, entre ellos posibles golpes y arena cubriendo parte de su cabeza.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un cuchillo de cocina encontrado a pocos metros del cuerpo. Según los vecinos, este objeto podría haber sido utilizado en el ataque; sin embargo, su relación con el crimen aún deberá ser confirmada por los peritos de criminalística.

“La cabeza la han cubierto con arena… el cuchillo lo han encontrado más allá” , relató un testigo a América Noticias, quien aseguró que las circunstancias del hallazgo apuntan a un ataque violento. No obstante, la causa exacta de la muerte continúa en investigación.

Un cuchillo fue hallado a pocos metros del lugar donde hallaron a la menor. (Foto: Captura/América Noticias)

Los moradores denuncian que este sector de Ancón, por su aislamiento y falta de vigilancia, se ha convertido en un punto donde delincuentes abandonan cuerpos. Solo en lo que va del año, indican, se han encontrado al menos siete cadáveres en la misma zona.

El arenal donde fue hallada la víctima es de difícil acceso, lo que habría facilitado que el crimen ocurriera sin ser visto. La limitada presencia policial es una queja constante entre los vecinos.

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de Ancón, peritos de criminalística y representantes del Ministerio de la Mujer, quienes trabajan para identificar a la menor y esclarecer las circunstancias de su muerte.

Encuentran cadáver de menor en arenal de Ancón. (Foto: Captura/América Noticias)

La adolescente aún no ha sido identificada formalmente, y hasta el momento no se han reportado denuncias recientes de desaparición en la zona. Las autoridades pidieron colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita avanzar en las investigaciones.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.