Resumen

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Del Callao a Nueva York: Alessandra Rivera deja en alto el nombre del Perú gracias a su talento artístico | Foto: Prensa de Alessandra Rivera
Del Callao a Nueva York: Alessandra Rivera deja en alto el nombre del Perú gracias a su talento artístico | Foto: Prensa de Alessandra Rivera
Por Redacción EC

Criada en el Callao, Alessandra Rivera encontró desde muy pequeña en la música, el movimiento y la interpretación una forma natural de expresión. “Crecí en el Callao, donde el arte se respiraba en cada esquina”, señala la artista multidisciplinaria, cuya formación y sensibilidad artística estuvieron marcadas desde el inicio por una vocación constante que orientó su trayectoria personal y profesional.