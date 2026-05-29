Criada en el Callao, Alessandra Rivera encontró desde muy pequeña en la música, el movimiento y la interpretación una forma natural de expresión. “Crecí en el Callao, donde el arte se respiraba en cada esquina”, señala la artista multidisciplinaria, cuya formación y sensibilidad artística estuvieron marcadas desde el inicio por una vocación constante que orientó su trayectoria personal y profesional.

Su trabajo integra performance, teatro musical, danza y creación escénica, con una línea profundamente vinculada a la experiencia migrante y a la identidad cultural latinoamericana.

Su historia también está marcada por una experiencia personal decisiva: la enfermedad crónica de su madre, situación que influyó en su relación con el tiempo, el cuidado y la memoria, elementos que atraviesan actualmente su trabajo escénico.

Durante la pandemia, su vínculo con el arte se consolidó como un eje central de su desarrollo personal y profesional.

“Hubo un momento en el que el arte dejó de ser una elección para transformarse en un eje vital”, señala. “En el escenario encuentro una forma de procesar lo que no siempre puede decirse en palabras”.

Foto: Alessandra Rivera

Posteriormente, obtuvo una beca para estudiar en la American Musical and Dramatic Academy (AMDA) de Nueva York a través del programa Performing Arts dirigido por Stephanie Cayo.

“Nueva York me obligó a reconstruirme como artista y como persona”, afirma Rivera. Desde su llegada a Estados Unidos, ha desarrollado su carrera en espacios de performance y cabaret como Don’t Tell Mama y The Reverie Room, construyendo un lenguaje escénico bilingüe con fuerte presencia latina.

Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue su interpretación de “Inmortal”, del musical peruano La Mariscala, llevando repertorio nacional a la escena neoyorquina.

En paralelo, forma parte de la compañía de danza Rumbamena, dirigida por la artista peruana Ximena Salgado, donde explora reinterpretaciones de danzas latinas desde el movimiento y la teatralidad escénica.

Su inserción en el circuito neoyorquino también la llevó a integrarse a ArtPlus Producers, una plataforma dirigida por la gestora cultural Jenny Prada que impulsa el desarrollo de artistas latinoamericanos hacia mercados internacionales como Nueva York, Londres y Madrid. Actualmente, Rivera se desempeña como jefa de proyectos creativos en ArtPlus Producers.

Foto: Alessandra Rivera

Su trayectoria reciente incluye su participación en el Revolución Latina Beyond Workshop Series, el Broadway Green Alliance Concert en Times Square, así como lecturas de nuevos musicales como Cero en Conducta, de Mario Mendoza y Sergio Cavero, en versión bilingüe.

Asimismo, debutó en el circuito independiente latino con la obra En el Borde, presentada en el Teatro SEA y producida junto a ArtPlus Producers.

En 2025, el fallecimiento de su madre marcó un punto de inflexión en su vida personal y artística. “La promesa que le hice fue mi impulso para seguir adelante”, señala. Este hecho reforzó su vínculo con el arte como espacio de memoria, continuidad y transformación.

Hoy, Alessandra Rivera forma parte de una generación de artistas peruanos que desarrollan sus carreras desde la migración y la identidad, construyendo puentes entre el Perú y los escenarios de Nueva York.

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