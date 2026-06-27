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Resumen

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Del pintor Christian Bendayán, “The Chunchos Indian at Home” ( 2019 ).
Del pintor Christian Bendayán, “The Chunchos Indian at Home” ( 2019 ).
Por Enrique Planas

La Victoria regia es una planta acuática, que florece solo dos veces, y apenas entre 48 y 72 horas. En su primera floración, se abre blanca y receptiva para atraer polen. En la segunda, se revela rosada y poliniza otras plantas. La paradoja de esta flor, femenina primero, masculina después, sirve de metáfora para comprender las disidencias sexuales en la Amazonía: la capacidad de ser tanto fecundada como fecundadora. Inspirados en ella y en la “Regia Marcha” del orgullo LGTBIQ+, celebrada anualmente en Iquitos desde 2005, la exposición “Goces y luchas en la Amazonía queer” (anglicismo que nombra a quien no representa las reglas hegemónicas de la sexualidad y del género), curada por Roger Pérez y Boris Pretell coincide con el mes del orgullo y busca contar la historia del arte amazónico desde una perspectiva que reconoce en la selva un laboratorio de modernidad alternativa y resistencia política.

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