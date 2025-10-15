El furor por“Boots” en Netflix reabre una herida en el Ejército de Estados Unidos: la antigua prohibición a los reclutas homosexuales. En esta nota, con fechas clave y contexto verificable, revelamos exactamente cuándo la institución dejó de cerrarles la puerta y por qué ese giro cambió carreras y vidas.

Ambientada en 1990 e inspirada en hechos reales, “Boots” convierte la homofobia institucional en un drama de cuartel con tensión a flor de piel. Basada en The Pink Marine, de Greg Cope White, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven que se alista y oculta su orientación; su meta: sobrevivir al entrenamiento. La serie lleva la firma de Andy Parker (creador y co-showrunner) y Jennifer Cecil (showrunner), con Norman Lear como productor ejecutivo y un reparto con Vera Farmiga, Liam Oh y Max Parker.

¿CUÁNDO DEJÓ EL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS DE PROHIBIR LA ENTRADA A LOS HOMOSEXUALES?

La prohibición concluyó el 20 de septiembre de 2011, cuando entró en vigor la derogación de “No preguntes, no digas”, aprobada por el Congreso en diciembre de 2010 y firmada por Barack Obama. Antes de esa fecha, la política vigente desde 1994 bajo Bill Clinton permitía el servicio de personas LGBTQ+ solo si no revelaban su orientación, lo que mantenía el riesgo de baja si se hacía pública.

El antecedente histórico muestra una exclusión más rígida: antes de 1994, el servicio de personas homosexuales estaba prohibido. Registros tempranos, como el caso del teniente Gotthold Frederick Enslin en 1778, evidencian sanciones y expulsiones por homosexualidad. En 1917, los Artículos de Guerra reforzaron castigos bajo tipificaciones como “intención de sodomía”.

“No preguntes, no digas”

“No preguntes, no digas” surgió en 1994 como un compromiso político durante la administración de Bill Clinton. Prohibió a superiores investigar la orientación sexual sin causa, pero impidió a militares LGB revelar relaciones o identidad. La política generó miles de bajas administrativas y consolidó un clima de silencio. En 2007, Barack Obama prometió su derogación; el Congreso la aprobó en 2010 y el cambio se implementó el 20 de septiembre de 2011. Desde entonces, las Fuerzas Armadas permiten el servicio abierto de personas homosexuales.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE ‘BOOTS’ EN NETFLIX?

“Boots” cuenta la historia de Cameron Cope (Miles Heizer), quien busca rumbo y se alista con su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh) en la Infantería de Marina, en plena era en que ser gay en el Ejército resultaba ilegal. El sargento Sullivan (Max Parker) encarna la disciplina y un pasado que refleja los dilemas de Cameron, mientras Barbara (Vera Farmiga), madre del protagonista, aporta un contrapunto emocional desde el hogar.

La serie, de ocho episodios, combina crudeza y momentos emotivos, resalta vínculos entre reclutas y muestra la presión de un sistema que exigía ocultamiento.

¿CÓMO VER LA SERIE “BOOTS” EN NETFLIX EN ESTADOS UNIDOS?

“Boots” ya está disponible en Netflix en Estados Unidos. La temporada ofrece ocho episodios de aproximadamente una hora. El acceso requiere una suscripción activa al servicio. La producción se encuentra en el catálogo general de Netflix y puede verse en la app o plataforma para TV, dispositivos móviles y navegadores compatibles.

