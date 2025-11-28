Un turista de nacionalidad brasileña murió luego de recibir el impacto de un rayo durante una ruta de ciclismo de aventura en Abra Ocoruro, provincia de Paruro, región Cusco. El hecho ocurrió cuando un grupo de deportistas descendía desde una cumbre ubicada a 4 237 metros sobre el nivel del mar, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Agentes de la PNP llegaron a la zona y confirmaron el deceso de Boteldo Yuri Pereira, de 36 años.

En la misma emergencia, el estadounidense James Alexander Fernández, de 41 años, fue trasladado al Hospital Regional de Cusco tras resultar herido por la descarga eléctrica. En tanto, el guía peruano Dani Peralta, de 35 años, no presentó lesiones aparentes.

De acuerdo con la información policial, el grupo practicaba el deporte de descenso en bicicleta (downhill) cuando fue sorprendido por las descargas eléctricas. La alerta fue reportada a Radio Patrullas alrededor de las 3:30 p. m.

La Fiscalía Provincial de Paruro asumió el caso y ordenó el levantamiento del cuerpo, así como su traslado a la morgue de la provincia.

Por su parte, el Hospital Regional de Cusco continúa monitoreando la condición del turista herido, cuya eventual evacuación internacional dependerá de su evolución clínica.

