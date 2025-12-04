El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, inició de manera inmediata los trabajos de estabilización, recuperación y restitución en las áreas afectadas del Conjunto Arqueológico de Moray, tras el despiste y volcadura de un automóvil que provocó la fractura de un muro, el pasado sábado 29 de noviembre.

El equipo técnico de la Zona Arqueológica de Moray, perteneciente a la Subunidad de Parques Arqueológicos, verificó que el daño se localiza en una piedra de los andenes de la segunda plataforma de Q’echumuyu, la cual presenta una fractura de aproximadamente 15 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho.

En cumplimiento de los protocolos internacionales de intervención para la conservación del patrimonio cultural, se procederá al pegado del fragmento lítico con materiales epóxicos, en coordinación con especialistas del laboratorio físico-químico del Ministerio de Cultura.

Así lo informó el jefe del equipo de trabajo de Moray, el arqueólogo Zenobio Valencia García.

“Nuestra prioridad es la conservación del patrimonio y la seguridad de los visitantes. Hemos actuado con rapidez y de manera articulada para asegurar la zona afectada, iniciar los trabajos técnicos necesarios y garantizar que los hechos no vuelvan a repetirse. Moray es un espacio de enorme valor histórico y científico, y velaremos siempre por su protección”, señaló Valencia García.

De forma paralela y en el marco de la Ley N.° 28296, se han iniciado las acciones administrativas y legales correspondientes. Asimismo, se está coordinando con la Municipalidad Distrital de Maras y la Policía Nacional del Perú el reforzamiento de las medidas de seguridad en el área, con el fin de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Además, se evalúa la posibilidad de reforestar el área con especies nativas que contribuyan a la protección futura del monumento arqueológico.