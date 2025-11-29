El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Recuperaciones (DRE) y en coordinación con Sunat-Aduanas, impidió la salida ilícita de 15 bienes arqueológicos durante una intervención realizada en el terminal de Serpost ubicado en el distrito de Los Olivos. Este operativo forma parte del trabajo permanente para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales en el país.

Durante la inspección de encomiendas y mercancías en los almacenes del courier, los especialistas identificaron diez piezas de cerámica, entre ellas cuatro botellas, tres cántaros y tres figurinas escultóricas. Entre estas últimas destaca una estatuilla tipo Cuchimilco, con decoración bícroma y pintura facial, además de una botella decorada con motivos zoomorfos.

Interceptan encomienda con bienes culturales de la Costa Central y Norte rumbo a Europa. (Foto: Mincul)

Los otros cinco bienes recuperados corresponden a esculturas de madera tallada que representan personajes antropomorfos. De acuerdo con los especialistas, todas las piezas pertenecen a culturas prehispánicas de la Costa Central y Norte del Perú. Según la documentación encontrada, tenían como destino la ciudad de Albacete, en España, enviadas mediante el servicio Exporta Fácil.

La documentación consignaba como remitente a una empresa de elaboración de artesanías ubicada en el distrito de Végueta, en la provincia de Huaura, al norte de Lima. Tras la intervención, los bienes quedaron bajo custodia de la Dirección de Recuperaciones, unidad adscrita a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que elaboró el acta correspondiente y dispuso su traslado a la sede central del Ministerio de Cultura.

Ministerio de Cultura frustra salida ilícita de 15 bienes arqueológicos en operativo conjunto con Sunat-Aduanas. (Foto: Mincul)

Las piezas serán evaluadas por los órganos competentes del sector, que adoptarán las acciones necesarias para asegurar su protección física y legal, en cumplimiento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

El Ministerio de Cultura destacó que esta recuperación es producto del trabajo preventivo y de las capacitaciones continuas brindadas a autoridades de control y entidades aliadas, como Sunat-Aduanas, en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

La institución recordó a la ciudadanía que puede contribuir a la protección del patrimonio reportando cualquier hallazgo o afectación al celular o WhatsApp 976 066 977, al correo atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o mediante la plataforma virtual de denuncias.