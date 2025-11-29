El concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima informó que suspenderán el servicio en todas sus estaciones el sábado 6 de diciembre por labores de mantenimiento a lo largo de toda la vía.
A través de un comunicado emitido este 29 de noviembre, detallaron que las estaciones de la etapa 1A verán su servicio suspendido “debido a los trabajos de mantenimiento general que se han programado para esa fecha a lo largo de toda la infraestructura”.
Las estaciones quedarán cerradas en el horario regular del servicio comercial de 6 a.m. a 11 p.m.
“La atención se reanudará el domingo 7 de diciembre del 2025 en el mismo horario”, precisó el concesionario.
La Línea 2 del Metro de Lima en su etapa 1A tiene una extensión es de 5 km e incluye las siguientes estaciones:
- Estación Evitamiento (E-20)
- Estación Óvalo Santa Anita (E-21)
- Estación Colectora Industrial (E-22)
- Estación Hermilio Valdizán (E-23)
- Estación Mercado Santa Anita (E-24)
