El concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima informó que suspenderán el servicio en todas sus estaciones el sábado 6 de diciembre por labores de mantenimiento a lo largo de toda la vía.

A través de un comunicado emitido este 29 de noviembre, detallaron que las estaciones de la etapa 1A verán su servicio suspendido “debido a los trabajos de mantenimiento general que se han programado para esa fecha a lo largo de toda la infraestructura”.

Las estaciones quedarán cerradas en el horario regular del servicio comercial de 6 a.m. a 11 p.m.

“La atención se reanudará el domingo 7 de diciembre del 2025 en el mismo horario”, precisó el concesionario.

La Línea 2 del Metro de Lima en su etapa 1A tiene una extensión es de 5 km e incluye las siguientes estaciones:

Estación Evitamiento (E-20)

Estación Óvalo Santa Anita (E-21)

Estación Colectora Industrial (E-22)

Estación Hermilio Valdizán (E-23)

Estación Mercado Santa Anita (E-24)