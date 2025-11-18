El presidente del directorio de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis del Carpio, anunció este lunes que la adenda al contrato de concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao será firmada entre marzo y abril del 2026, con el objetivo de incrementar significativamente la capacidad operativa del sistema ferroviario, que hoy transporta a 630,000 pasajeros al día.

“El día de hoy, la Línea 1 del Metro tiene la capacidad para atender más de 600,000 pasajeros diariamente y es urgente elevarlo a un millón”, señaló Del Carpio durante su exposición en el 38 Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys).

Adenda de la Línea 1 incluirá 31 nuevos trenes y mejoras integrales desde 2026. (Foto: Andina)

Agregó que ProInversión, junto con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y los ministerios de Transportes (MTC) y Economía (MEF), está enfocada en culminar la formulación de la solución técnica para concretar la ampliación. “ Nos hemos propuesto firmar una ampliación de inversiones para la Línea 1 del Metro en marzo o abril próximo. Es un gran reto, pero creo que se lo debemos a la ciudad”, remarcó.

Durante el mismo evento, Manuel Wu, presidente del directorio de Línea 1 del Metro de Lima, detalló que la adenda representa una inversión de US$ 2,700 millones. Enfatizó que la ampliación es indispensable para atender la creciente demanda de pasajeros. Según sus estimaciones, la Línea 1 cerrará el año con 212 millones de usuarios, 20 millones más que en 2024.

Línea 1 del Metro: ampliación busca elevar capacidad a un millón de pasajeros diarios. (Foto: Andina)

Wu precisó que el proyecto contempla la adquisición de 31 nuevos trenes, mejoras en el sistema eléctrico, ampliación de cocheras y otros trabajos necesarios para reforzar la capacidad operativa del servicio. Uno de los principales objetivos es reducir los intervalos entre trenes: de los actuales tres minutos a solo dos.

Plazos y proceso técnico

La concesionaria y ProInversión trabajan en obtener la viabilidad técnica del proyecto en diciembre próximo. Tras la firma de la adenda, la ejecución de las obras demorará aproximadamente cuatro años, incluyendo la fabricación, llegada y puesta en operación del nuevo material rodante.

Con esta ampliación, la Línea 1 busca consolidarse como el eje principal del transporte masivo de Lima y Callao, en medio del aumento sostenido de la demanda y la necesidad de fortalecer un sistema más eficiente y seguro para millones de usuarios.