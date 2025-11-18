La mañana del domingo 16 de noviembre, el cuerpo de una joven mujer, con signos de haber sido asesinada, fue encontrado en un descampado del asentamiento humano Señor de Cachuy, en Ancón, al norte de Lima.
Según peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) el cadáver presentaba cortes en el pecho y la espalda, quemaduras en el rostro y lesiones en el cuello.
¿Quién fue la mujer asesinada?
América Noticias indicó que se trata de Yunzu, de 17 años, quien vivía en Lima de forma temporal, tras emigrar de su natal Madre de Dios.
Implicados en el crimen
Entre los implicados del asesinato, la PNP detuvo hasta el momento al enamorado de Yunzu, también de 17 años. Además, a un joven de 18 y otro adolescente de 16 años. La PNP precisó que habría un cuarto sospechoso, cuya captura es cuestión de horas.
Durante el operativo, se incautó el celular del enamorado de Yunzu, el cual contenía evidencia relacionada con el crimen. Además, se encontró la ropa que llevaba la menor el día de su muerte.
El caso está en manos de la Fiscalía, que coordina con la comisaría de Puente Piedra.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
