Placas para motos con chip: ¿control o prevención? | Tenemos Que Hablar

El panorama para los motociclistas en Perú está a punto de cambiar con la llegada de las nuevas placas que incorporan un chip con tecnología RFID, una medida que el MTC retoma tras años de postergación. El objetivo es fortalecer la seguridad y facilitar la fiscalización automatizada de peajes e infracciones. ¿Cómo será el proceso de cambio de placas para motos? ¿Este cambio representa una herramienta de control estatal sin precedentes o es, finalmente, una medida efectiva y necesaria para la prevención de la delincuencia?