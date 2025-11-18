El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que desde hoy el 50 % de los efectivos policiales en Lima trabajará de civil, como parte de una estrategia operativa destinada a fortalecer la inteligencia en campo y reaccionar con mayor rapidez frente a la delincuencia organizada y las extorsiones.

“ Hemos tomado la decisión de trabajar 50 - 50. El 50 % estará uniformado en el trabajo preventivo y el otro 50 % mimetizado en diferentes lugares. Queremos potenciar la presencia policial para tener respuesta inmediata”, afirmó el titular del sector.

Gobierno despliega a policías de civil en Lima para reforzar lucha contra el crimen. (Foto: Mininter)

Tiburcio explicó que esta medida replica el modelo de intervención del grupo Terna, conocido por su labor encubierta, y se aplicará principalmente en zonas críticas donde operan bandas extorsivas, especialmente aquellas que vienen atacando a empresas de transporte urbano.

🚨 El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se reunió con dirigentes de la empresa de transportes San Germán en SJL para reforzar la seguridad, tras el reciente ataque a uno de sus conductores. #UnidosPorLaSeguridad #EstadoDeEmergenciahttps://t.co/IVixdblOGr — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 18, 2025

El anuncio se dio tras una reunión realizada en San Juan de Lurigancho con dirigentes de la empresa San Germán, cuyo conductor fue baleado el domingo 16 de noviembre. El ministro acudió junto al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, para reafirmar el apoyo del Estado al gremio.

“Hemos venido a dar respaldo. Ellos no están solos. Aquí estamos el Gobierno, la Policía y todos los ministros. Hay un compromiso de Estado para fortalecer la seguridad ”, señaló Tiburcio. Agregó que otras empresas, como Rápido, también han sido atacadas recientemente, lo que evidencia una ofensiva criminal contra el sector transporte.

Interior despliega agentes mimetizados en zonas críticas para frenar extorsiones. (Foto: Mininter)

En otro momento, el ministro descartó la implementación de un toque de queda pese a la escalada de violencia. “ Ese tema no ha sido tratado a nivel de gobierno. Está descartado , salvo que en algún momento se vuelva a evaluar”, dijo.

Tiburcio remarcó que el Ejecutivo continúa ajustando la estrategia en el marco del estado de emergencia y garantizó que las fuerzas del orden “no darán tregua a la delincuencia”.

