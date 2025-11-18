Tiburcio anuncia operación encubierta masiva de la PNP en plena ola delictiva. (Foto: Mininter)
Redacción EC
El ministro del Interior, , anunció que desde hoy el 50 % de los efectivos policiales en Lima trabajará de civil, como parte de una estrategia operativa destinada a fortalecer la inteligencia en campo y reaccionar con mayor rapidez frente a la organizada y las .

LEE: Placas para motos con chip: ¿control o prevención? | Tenemos Que Hablar

Hemos tomado la decisión de trabajar 50 - 50. El 50 % estará uniformado en el trabajo preventivo y el otro 50 % mimetizado en diferentes lugares. Queremos potenciar la presencia policial para tener respuesta inmediata”, afirmó el titular del sector.

Carlos Salas Abusada
Gobierno despliega a policías de civil en Lima para reforzar lucha contra el crimen. (Foto: Mininter)
Tiburcio explicó que esta medida replica el modelo de intervención del grupo Terna, conocido por su labor encubierta, y se aplicará principalmente en zonas críticas donde operan bandas extorsivas, especialmente aquellas que vienen atacando a empresas de transporte urbano.

El anuncio se dio tras una reunión realizada en San Juan de Lurigancho con dirigentes de la , cuyo conductor fue baleado el domingo 16 de noviembre. El ministro acudió junto al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, para reafirmar el apoyo del Estado al gremio.

“Hemos venido a dar respaldo. Ellos no están solos. Aquí estamos el Gobierno, la Policía y todos los ministros. Hay un compromiso de Estado para fortalecer la seguridad, señaló Tiburcio. Agregó que otras empresas, como Rápido, también han sido atacadas recientemente, lo que evidencia una ofensiva criminal contra el sector transporte.

Interior despliega agentes mimetizados en zonas críticas para frenar extorsiones. (Foto: Mininter)
MÁS: Nuevo ataque a empresa El Rápido en SMP: extorsionadores balean patio de maniobras

En otro momento, el ministro descartó la implementación de un pese a la escalada de violencia. Ese tema no ha sido tratado a nivel de gobierno. Está descartado, salvo que en algún momento se vuelva a evaluar”, dijo.

Tiburcio remarcó que el Ejecutivo continúa ajustando la estrategia en el marco del estado de emergencia y garantizó que las fuerzas del orden “no darán tregua a la delincuencia”.

Dueña de una bodega enfrenta a delincuentes y frustra robo.
