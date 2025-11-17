Choferes denuncian que mafias extorsionan ruta San Germán desde hace seis meses. (Foto: Captura/América Noticias)
Choferes denuncian que mafias extorsionan ruta San Germán desde hace seis meses. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Redacción EC

Tras el , uno de los choferes reveló que la ruta viene siendo desde hace seis meses. El trabajador, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, señaló que los delincuentes exigen el pago de 300 mil soles para permitir que las unidades circulen sin ser atacadas.

LEE: Rímac: Ataque con 19 disparos a restobar deja cinco heridos

El conductor contó al programa Buenos Días Perú que aún no hay información clara sobre el estado de salud de su compañero herido. “No sabemos si está en su casa o en el hospital. Nadie nos avisa nada”, manifestó.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

A pesar de las amenazas y episodios de violencia, numerosos choferes continúan trabajando porque no tienen otra fuente de ingresos. “Yo debo mis carros, debo el SOAT, debo mantenimiento. Mi familia me dice que ya no vaya, pero si no trabajo, ¿cómo pago todo eso?, lamentó.

El trabajador denunció además que los mensajes extorsivos provienen de delincuentes extranjeros. “No solo nos pasa a nosotros: también extorsionan a mototaxistas, bodegas y tiendas”, advirtió.

La empresa San Germán suspendió sus operaciones mientras evalúa medidas de seguridad y protección. (Foto: Captura/BDP)
La empresa San Germán suspendió sus operaciones mientras evalúa medidas de seguridad y protección. (Foto: Captura/BDP)

Ante la gravedad del caso, la empresa San Germán decidió suspender temporalmente sus operaciones mientras coordina medidas de seguridad con sus dirigentes. Los choferes permanecen resguardados hasta que exista una garantía real para retomar la ruta.

MÁS: Gremio de transportistas advierte paro de 48 horas si se registra un nuevo acto de criminalidad contra el sector

Gremio anuncia posible paro

El gremio Transportes Unidos advirtió que podría convocar un si ocurre un nuevo ataque contra unidades del transporte urbano. En un pronunciamiento, la organización remarcó que los datos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional muestran que la criminalidad no ha disminuido, y que los atentados contra buses son cada vez “más violentos y frecuentes”.

Pidieron medidas urgentes, entre ellas:

  • Captura inmediata de los responsables del ataque a San Germán.
  • Ampliación del estado de emergencia con acciones más estrictas contra mafias extorsivas.
  • Operativos focalizados contra grupos criminales extranjeros que operan en Lima.
  • Control territorial efectivo, presencia sostenida de FF. AA. y PNP, bases móviles en zonas críticas y operaciones de inteligencia con soporte tecnológico.
San Germán afronta crisis por cobro de cupos. (Foto: Captura/América Noticias)
San Germán afronta crisis por cobro de cupos. (Foto: Captura/América Noticias)

También solicitaron la instalación de una mesa técnica en la PCM y otra en el Ministerio del Interior para monitorear los casos de extorsión y asegurar la rendición de cuentas.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC