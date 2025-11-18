En un operativo en Lurín, al sur de Lima, agentes de la Depincri de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló y detuvo a 12 integrantes de la banda criminal ‘Los Malditos del Sur’ que se dedicaba a la extorsión de transportistas y también, al parecer, de otros negocios.

Según el general PNP y jefe de la Dirincri, Manuel Lozada, son 11 ciudadanos de nacionalidad y un peruano, a quienes se les incautó dentro del inmueble un arma de fuego, tres granadas y munición de distinto calibre.

“Ya tenemos buena parte de la investigación y hoy día se ha concretado. También hemos encontrado 26 celulares que serán revisados”, sostuvo el alto mando para América Noticias.

Lozada precisó que, gracias a la evidencia encontrada, están por el delito de seguridad pública. “Esperemos que las autoridades den como mínimo de 15 días de investigación preliminar”, acotó.

¿Continuará el estado de emergencia?

El presidente de la República, José Jerí, anunció que estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, se ampliará en los próximos días.

“Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar; eso, por un lado. Segundo, no nos estamos amilanando ante la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona. Es evidente la guerra en la cual estamos contra ellos”, manifestó.