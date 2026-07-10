Un sismo de magnitud 4.3 se registró en la noche del viernes 10 de julio en Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte de esa entidad, el temblor ocurrió a las 11:42 p.m. y su epicentro se localizó en el mar, a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima.

Fuerte sismo sorprendió a la población. (Fuente Centro Sismológico Nacional)

El organismo indicó además que el movimiento telúrico presentó una intensidad de grado IV en Lurín, por lo que pudo ser percibido de manera leve por parte de la población.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

El Perú es parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una alta actividad sísmica que expone al país a movimientos telúricos de distintas magnitudes. Ante esto, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda las siguientes medidas preventivas organizadas en tres etapas;

Antes del sismo

Identificar y asegurar aquellos elementos decorativos fijados en paredes o techos que puedan desprenderse y causar lesiones, tales como cuadros, espejos y lámparas.

Participar de manera activa en los simulacros organizados por el Estado con el objetivo de reconocer con precisión las rutas de salida y las zonas de seguridad interna y externa.

Armar una mochila de emergencia básica que incluya agua embotellada, alimentos no perecibles, prendas de abrigo, linterna, radio a pilas, silbato y un botiquín de primeros auxilios. Este equipaje debe estar al alcance y de fácil acceso a la salida.

Durante el sismo

Mantener la calma para facilitar el desplazamiento ordenado y asistir a las personas que requieran apoyo. Evitar el uso de ascensores en edificios multifamiliares u oficinas bajo cualquier circunstancia.

Alejarse de los componentes de vidrio o ventanas y ubicarse en las áreas seguras previamente determinadas en la estructura.

En caso de encontrarse en la vía pública, buscar espacios abiertos alejados de edificaciones, postes de alumbrado, árboles y tendido de cables eléctricos.

Después del sismo

Verificar las condiciones estructurales antes de reingresar. De ser viable, interrumpir los flujos de los servicios de electricidad, agua y gas natural para mitigar riesgos de cortocircuitos, inundaciones o deflagraciones.