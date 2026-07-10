Sismo se sintió en Lima la noche de este viernes 10 de julio. (Foto: IGP)
Sismo se sintió en Lima la noche de este viernes 10 de julio. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.3 se registró en la noche del viernes 10 de julio en Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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